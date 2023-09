La FDA déclare que CVS et Walgreens vendent des produits de gouttes oculaires fragmentaires

La Food and Drug Administration avertit plusieurs entreprises, notamment les chaînes de vente au détail CVS et Walgreens, de cesser de vendre des collyres non approuvés et potentiellement dangereux. L’agence affirme que les entreprises ont commis un certain nombre de violations lors de la fabrication ou de la commercialisation de ces produits. La FDA s’inquiète également de l’inclusion de composés d’argent dans certains produits, car l’argent peut transformer la peau ou les yeux des gensBleu permanent avec une utilisation à long terme.

La FDA annoncé Mardi, il a envoyé des lettres d’avertissement à huit sociétés différentes concernant leurs produits de gouttes pour les yeux. Ces sociétés comprennent CVS Santé et Walgreens Boots Alliance, Inc., qui possèdent toutes deux des chaînes de pharmacies de détail qui vendent des versions de marque de médicaments et de produits de santé en vente libre populaires. D’autres sociétés signalées telles que Similasan et Boiron produire des produits couramment vendus dans les pharmacies de détail ou en ligne.

La FDA allègue que les collyres cités vendus par ces sociétés sont commercialisés illégalement. L’étiquetage de ces produits comprend souvent des indications affirmant qu’ils peuvent traiter ou guérir des affections telles que la conjonctivite (œil rose), la cataracte, le glaucome et autres. En règle générale, cependant, tout ce qui est vendu aux États-Unis et qui prétend explicitement résoudre un problème médical doit avoir été préalablement autorisé ou approuvé par la FDA, et l’agence affirme que ces produits n’ont pas été soumis à ce processus.

Certaines marques de gouttes oculaires auraient également été fabriquées dans des installations qui n’ont récemment pas respecté les directives de fabrication standard en matière de sécurité et de qualité des produits, notamment les gouttes oculaires vendues par CVS et Walgreens. La FDA affirme en outre que ces deux marques de gouttes oculaires en particulier sont étiquetées comme contenant de l’argent, apparemment utilisé comme conservateur. Bien que l’argent puisse être utilisé en médecine (souvent pour ses propriétés antimicrobiennes), la FDA craint que son inclusion dans les collyres ne soit dangereuse. On sait que la consommation à long terme d’argent en tant que médicament peut potentiellement provoquer une maladie appelée Argyriece qui peut rendre notre peau, nos organes internes et nos tissus mous (y compris ceux des yeux) bleus de façon permanente.

« La FDA est particulièrement préoccupée par le fait que ces médicaments ophtalmiques commercialisés illégalement et non approuvés présentent un risque accru de préjudice pour les utilisateurs, car les médicaments appliqués sur les yeux contournent certaines des défenses naturelles de l’organisme », a indiqué l’agence dans son communiqué.

De nombreux produits mentionnés par la FDA dans ces lettres sont également qualifiés de remèdes homéopathiques. L’homéopathie est une forme de médecine alternative pas si ancienne qui n’a pas d’importance. bonne preuve pour son efficacité dans le traitement de tout problème médical. L’agence note que les personnes utilisant des produits non approuvés tels que ceux-ci pourraient retarder ou cesser d’utiliser des produits dont l’innocuité et l’efficacité ont été prouvées pour l’usage prévu.

Les sociétés devraient répondre à la FDA dans les 15 jours sur la manière dont elles corrigeront leurs violations présumées. En l’absence de réponse, l’agence a la possibilité de prendre d’autres mesures, notamment des poursuites judiciaires pour saisir ou arrêter la fabrication de ces produits. La FDA a également ajouté certaines sociétés à une liste d’alertes d’importation, ce qui lui permet de retenir les produits expédiés de l’étranger sans examen avant de pouvoir entrer dans le pays.

« Lorsque nous identifions des médicaments commercialisés illégalement, non approuvés et des défauts de qualité des médicaments qui posent des risques potentiels, la FDA s’efforce d’informer les entreprises impliquées des violations », a déclaré Jill Furman, directrice du Bureau de conformité du Centre d’évaluation et d’évaluation des médicaments de la FDA. Recherche, dans un communiqué. « Nous continuerons d’enquêter sur les produits oculaires potentiellement nocifs et de veiller à ce que les produits en infraction restent hors des rayons des magasins afin que les consommateurs puissent continuer à prendre les médicaments dont ils ont besoin sans inquiétude. »