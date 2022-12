La FDA décidera du vaccin Pfizer pour les personnes âgées d’ici mai 2023

La Food and Drug Administration devrait décider d’ici le printemps si elle approuve le vaccin de Pfizer pour prévenir le virus respiratoire syncytial, ou VRS, chez les adultes de 60 ans et plus.

Pfizer, dans un communiqué mercredi, a déclaré que la FDA avait accepté son candidat vaccin contre le VRS pour examen dans le cadre d’un processus accéléré qui réduit le processus d’approbation de quatre mois. La FDA devrait prendre une décision finale sur l’approbation du vaccin d’ici mai 2023.

Le VRS est un virus respiratoire courant qui provoque des symptômes de rhume chez la plupart des gens, mais il peut entraîner une maladie grave chez les nourrissons et les personnes âgées. Entre 60 000 et 120 000 personnes âgées sont hospitalisées avec le VRS chaque année et 6 000 à 10 000 personnes âgées meurent du virus.

Il n’existe pas de vaccin contre le VRS.

Le vaccin candidat de Pfizer était efficace à environ 86 % pour prévenir les maladies graves des voies respiratoires inférieures, définies comme trois symptômes ou plus. Le vaccin était efficace à environ 67% pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures plus légères, définies comme deux symptômes ou plus.

“En l’absence de vaccins contre le VRS actuellement disponibles, les personnes âgées restent à risque de maladie à VRS et de conséquences potentiellement graves, notamment des symptômes respiratoires graves, une hospitalisation et, dans certains cas, même la mort”, a déclaré Annaliesa Anderson, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer.

Les États-Unis font face à une saison RSV inhabituellement difficile cette année. La transmission du VRS était très faible pendant la pandémie de Covid en raison des mesures de masquage et de distanciation sociale. De nombreuses personnes n’ont pas été infectées en conséquence, de sorte que l’immunité de la population est actuellement plus faible.

Depuis octobre, des personnes âgées ont été hospitalisées pour le VRS à 10 fois le taux observé en 2018 à 2019, la dernière saison complète avant le début de la pandémie de Covid.

Pfizer développe également un vaccin maternel pour protéger les nouveau-nés trop jeunes pour être vaccinés.