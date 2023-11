La FDA décide de retirer le carbadox, un médicament utilisé par l’industrie porcine, invoquant un risque de cancer chez l’homme

Un médicament vétérinaire couramment utilisé dans les élevages porcins américains pourrait bientôt être retiré du marché, a annoncé mardi la Food and Drug Administration, en raison des craintes qu’il puisse présenter un risque de cancer chez les humains qui mangent des hot-dogs, des saucisses et d’autres aliments à base d’animaux. la drogue.

La décision de la FDA intervient près d’une décennie après que l’agence a lancé une nouvelle enquête sur les problèmes de sécurité liés au médicament, le carbadox, qui est ajouté aux aliments donnés aux porcs pour lutter contre les infections et les aider à engraisser.

Le porc contaminé par des « résidus cancérigènes » du médicament pourrait se retrouver dans des aliments comme les hot-dogs et la viande pour le déjeuner, a déclaré l’agence, tout en avertissant qu’elle « ne recommandait pas aux gens de modifier leurs choix alimentaires » pendant qu’elle s’efforçait de retirer le médicament. .

“Les risques potentiels de cancer sont basés sur une durée de vie supposée de consommation de foie de porc ou d’autres produits à base de porc contenant des résidus de carbadox”, a déclaré la FDA dans un communiqué de 2016. communiqué de presse annonçant ses premières mesures formelles en vue de retirer le médicament du marché.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les craintes selon lesquelles le carbadox pourrait provoquer le cancer chez l’homme remontent à des années. Au moment de son approbation, en 1998, les inquiétudes initiales de la FDA ont été atténuées par une stratégie élaborée pour tester les parties comestibles des porcs ayant reçu du carbadox.

Cependant, l’agence affirme que les données montrent désormais que la méthode est “inadéquat” pour mesurer le risque de cancer posé par les porcs nourris avec ce médicament. Ces résultats ont été présentés lors d’une audience l’année dernière.

On ne sait pas pourquoi la FDA n’a pas décidé de retirer le carbadox plus tôt après son avertissement de 2016qui est intervenue des années après que d’autres pays aient décidé de limiter l’utilisation de cet ingrédient alimentaire.

“Cette action elle-même était attendue depuis longtemps. L’Union européenne et le Canada ont interdit l’utilisation du carbadox en 1999 et 2006, respectivement, en raison de préoccupations concernant les résidus et la sécurité des travailleurs manipulant le médicament”, ont écrit des groupes de défense dans un communiqué de 2022. lettre à l’agence, dénonçant “les efforts lâches de l’industrie pour retarder l’inévitable” interdiction.

Un porte-parole de la FDA a refusé de commenter le calendrier fixé par l’agence pour retirer le carbadox.

“Parce que la FDA a rendu publique pour la première fois en 2016 ses préoccupations concernant l’adéquation de la méthode approuvée en 1998 concernant le carbadox, l’industrie porcine a eu l’occasion d’envisager et d’atténuer les impacts potentiels de cette action pendant plusieurs années”, a déclaré mardi l’agence. dans un poste à propos du médicament.

Le fabricant du médicament, Phibro Animal Health Corporation, rabatteurs le carbadox comme « la norme industrielle » pour les antimicrobiens utilisés pour lutter contre les bactéries et engraisser les porcs. Marqué sous le nom de Mecadox, le médicament est ajouté aux aliments utilisés dans les élevages porcins à travers le pays.

Phibro s’est dit mardi “extrêmement déçu” par la décision de la FDA et a accusé l’agence de ne pas agir “sur la base de données scientifiques solides”.

“Bien que Phibro ait continuellement proposé de rencontrer la FDA pour discuter de la méthode réglementaire et ait proposé des méthodes alternatives viables actuellement utilisées dans d’autres pays, il est clair qu’au lieu de cela, la FDA ignore la longue histoire de sécurité que Phibro a établie et réaffirmée. grâce à ses études les plus récentes”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué. communiqué de presse.

L’extraction du carbadox pourrait entraîner la perte de millions de porcs, a affirmé le Conseil national des producteurs de porc dans un rapport de 2022. lettre à l’agence. Cela pourrait représenter un coût de 5,3 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, en grande partie dû aux infections du porc par des bactéries comme la salmonelle et E. coli.

“C’est un produit vital pour traiter les maladies gastro-intestinales (dysenterie porcine) chez les jeunes porcs, améliorant ainsi leur santé et leur bien-être. Avec peu d’interventions disponibles, Carbadox est essentiel”, a déclaré mardi le conseil dans un communiqué.

Autre inconvénient potentiel du retrait du carbadox : les vétérinaires pourraient se tourner vers d’autres antibiotiques cela pourrait finir par engendrer davantage germes résistants aux médicaments qui menacent les humains, affirme l’industrie.

“Le carbadox n’est pas utilisé en médecine humaine. Il présente donc l’avantage important de ne pas contribuer potentiellement à la résistance aux antimicrobiens chez l’homme. Si le carbadox est retiré du marché, les éleveurs de porcs seront obligés de traiter leurs porcs avec des antibiotiques qui sont importants pour lutter contre les humains. infections”, a déclaré Anna Forseth du conseil lors de l’audience de la FDA en 2022.

Phibro pourrait avoir une chance supplémentaire de persuader la FDA de ne pas retirer ses approbations pour le carbadox.

Le fabricant de médicaments peut soumettre une demande d’audience à l’agence, soulevant “une question de fait réelle et substantielle”, selon la FDA. avis du registre fédéral. La date limite de la FDA pour la demande est le 7 décembre.

Dans un e-mail, Phibro a refusé de dire si elle prévoyait de demander une autre audience à la FDA.

« Phibro prendra les mesures appropriées et prendra les prochaines mesures pour continuer à défendre la capacité des producteurs porcins à utiliser Mecadox pour protéger la santé et le bien-être de leurs animaux », a déclaré la société.

Plus de CBS News