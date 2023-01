La FDA contestée dans un procès visant à retirer la mifépristone des États-Unis

La mifépristone (Mifeprex) et le misoprostol, les deux médicaments utilisés dans un avortement médicamenteux, sont vus à la Women’s Reproductive Clinic, qui fournit des services légaux d’avortement médicamenteux, à Santa Teresa, Nouveau-Mexique, le 17 juin 2022. Robyn Beck | AFP | Getty Images

La Food and Drug Administration affronte les médecins anti-avortement dans une contestation judiciaire sans précédent de son approbation, vieille de plus de deux décennies, d’une pilule utilisée pour interrompre les grossesses précoces. L’Alliance pour la médecine hippocratique a demandé à un tribunal de district fédéral de Dallas à la fin de l’année dernière de déclarer l’approbation de la FDA illégale et de retirer complètement la pilule abortive du marché américain. L’affaire a poussé la FDA au milieu de la féroce bataille nationale sur l’accès à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade en juin dernier. Si le procès l’emporte, les femmes à travers les États-Unis perdraient l’accès, au moins temporairement, à la méthode d’avortement la plus couramment utilisée. Les pouvoirs de la FDA pour approuver les médicaments seraient également affaiblis. Le tribunal pourrait rendre une décision dès le 10 février lorsqu’il sera pleinement informé. L’Alliance pour la médecine hippocratique est représentée par l’Alliance Defending Freedom, une organisation chrétienne qui a joué un rôle central dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization qui a finalement abouti à l’abolition par la Cour suprême du droit fédéral à l’avortement. Le juge Matthew Kacsmaryk entend la contestation de l’approbation de la pilule abortive par la FDA. Kacsmaryk a été nommé par l’ancien président Donald Trump au tribunal de district américain du district nord du Texas en 2019. Si l’alliance gagne devant un tribunal de district fédéral, l’administration Biden ferait appel devant le 5e circuit de la Nouvelle-Orléans, un tribunal conservateur avec 12 de ses 16 juges actifs nommés par les républicains. À partir de là, l’affaire pourrait se retrouver devant la Cour suprême. La FDA a approuvé la mifépristone en 2000 pour une utilisation en association avec le misoprostol comme moyen sûr et efficace de mettre fin aux grossesses précoces. Le régime médicamenteux est actuellement approuvé pour une utilisation jusqu’à la 10e semaine de grossesse. La moitié des avortements aux États-Unis sont pratiqués avec de la mifépristone et du misoprostol.

“Extraordinaire et sans précédent”

Dans leur plainte, les médecins anti-avortement soutiennent que la FDA a abusé de son pouvoir en approuvant la mifépristone par le biais d’un processus accéléré réservé aux nouveaux médicaments qui bénéficieraient davantage aux patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles que ce qui est actuellement disponible. Ils soutiennent que la grossesse n’est pas une maladie, que la mifépristone n’est pas plus sûre et efficace que l’avortement chirurgical, et affirment que les actions de la FDA ont mis la santé des patients en danger. La FDA, dans sa réponse déposée plus tôt ce mois-ci, a décrit le procès comme “extraordinaire et sans précédent”. Les avocats du gouvernement ont déclaré qu’ils n’avaient trouvé aucun exemple antérieur d’un tribunal ayant remis en question une approbation de la FDA et retiré un médicament largement disponible du marché. La FDA a déterminé que la mifépristone est un moyen sûr et efficace de mettre fin à une grossesse précoce il y a plus de deux décennies sur la base de nombreuses preuves scientifiques, ont écrit les avocats de l’agence. Des décennies d’expérience de milliers de femmes et de leurs médecins ont confirmé que la mifépristone est plus sûre que l’avortement chirurgical ou l’accouchement, ont-ils déclaré.

L’intérêt public serait « considérablement lésé » en retirant la mifépristone du marché, ont fait valoir les avocats du gouvernement. Cela mettrait davantage la santé des femmes en danger et entraînerait une surpopulation et des retards dans les cliniques qui proposent des avortements chirurgicaux, ont-ils écrit dans leur réponse. Une décision du tribunal d’annuler l’approbation de la FDA pourrait également nuire au développement futur de médicaments, ont déclaré les avocats du gouvernement. “Si les approbations de médicaments de longue date de la FDA étaient si facilement imposées, même des décennies après leur délivrance, les sociétés pharmaceutiques seraient incapables de s’appuyer en toute confiance sur les décisions d’approbation de la FDA pour développer l’infrastructure pharmaceutique dont dépendent les Américains pour traiter une variété de problèmes de santé”, a déclaré le Les avocats de l’administration Biden ont écrit. Lawrence Gostin, expert en droit de la santé publique à Georgetown Law, a déclaré qu’il serait “extrêmement irresponsable” et “téméraire” pour un juge d’annuler l’approbation de la mifépristone par la FDA. Cela aurait des conséquences “désastreuses” et créerait un précédent “cataclysmique”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas avoir des États individuels et encore moins un seul juge annulant toutes les preuves scientifiques évaluées par la Food and Drug Administration fédérale et usurpant ce pouvoir pour lui-même”, a déclaré Gostin, qui a conseillé l’administration Biden dans le passé sur la santé. politique. “Cela signifierait que toute décision réglementaire ou d’approbation de la FDA pourrait être soumise aux caprices d’un seul tribunal fédéral ou d’un État”, a déclaré Gostin.

Statut et délai de prescription

Le gouvernement fédéral a fait valoir que les associations médicales et les médecins individuels qui ont intenté la poursuite n’ont pas qualité pour agir parce que leurs allégations de préjudice sont spéculatives. Deux obstétriciens, un médecin du service des urgences et un médecin de famille affirment dans le procès qu’ils ont traité des patients qui ont eu des complications suite à des “avortements chimiques”. Les associations médicales affirment avoir dépensé des ressources pour demander à la FDA ses mesures réglementaires sur la mifépristone. À l’écart, le gouvernement fédéral a également soutenu que le délai de prescription interdit aux plaignants de contester l’approbation de la mifépristone par la FDA en 2000. En vertu de la loi fédérale, les poursuites contre le gouvernement américain doivent être déposées dans les six ans suivant une action de l’agence. L’Alliance pour la médecine hippocratique, cependant, a également demandé au tribunal d’annuler un certain nombre d’actions plus récentes de la FDA concernant la mifépristone. Il s’agit notamment de l’approbation par l’agence en 2019 d’une version générique de la pilule et de sa décision en 2021 d’autoriser la livraison du médicament par la poste. L’alliance fait valoir que la livraison de pilules abortives viole une loi fédérale de 1873 connue sous le nom de Comstock Act, qui déclare tout ce qui est conçu ou destiné à produire un avortement comme non envoyable. Mais le ministère de la Justice, dans un avis rendu fin décembrea déclaré que la loi n’interdit pas la livraison de mifépristone et de misoprostol lorsque l’expéditeur n’a pas l’intention d’enfreindre la loi. “Cela donne au bureau de poste, à l’USPS, le fondement juridique sur lequel ils estiment devoir se tenir pour faire ce qu’ils font – c’est-à-dire continuer à expédier ces médicaments”, a déclaré Jennifer Piatt, experte au Center for Arizona State University. Public Health Law and Policy, a déclaré à propos de l’avis du DOJ. Il est possible que le juge bloque ces actions de 2019 et 2021 de la FDA plutôt que de retirer complètement la mifépristone du marché américain. Le gouvernement fédéral a fait valoir que même une injonction dont la portée est plus limitée « alourdirait indûment le système public et les systèmes de santé ». “Ne jamais dire jamais”, a déclaré Gostin. “Certains de ces juges se sont avérés être de véritables guerriers de la culture. Ils ont le pouvoir d’émettre des injonctions à l’échelle nationale.”

Autorité de la FDA dans l’Amérique post-Roe