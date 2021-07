La FDA avertit que le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson peut provoquer un trouble neurologique rare après 100 cas détectés – RT USA News

La Food and Drug Administration des États-Unis a averti que le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson peut provoquer le syndrome de Guillain-Barre, une maladie auto-immune rare qui attaque les nerfs et peut entraîner une paralysie.

Guillain-Barre a été détecté chez environ 100 personnes qui avaient récemment reçu des injections Covid-19 de Johnson & Johnson, et la FDA a déclaré lundi que 95 de ces cas nécessitaient une hospitalisation. Un receveur du vaccin est décédé des suites de la maladie, a indiqué l’agence, sans fournir de détails.

Lire la suite











De nombreux patients étaient des hommes âgés de 50 ans et plus, et les symptômes se sont développés dans la plupart des cas dans les six semaines après avoir été vaccinés contre Covid-19, selon le CDC. Environ 12,8 millions d’Américains ont été vaccinés avec le vaccin Johnson & Johnson.

Le fabricant de médicaments a publié une déclaration disant qu’il soutenait fermement « renforcer la sensibilisation » du « signes et symptômes d’événements rares » pour s’assurer qu’ils peuvent être rapidement identifiés et correctement traités. Le risque de contracter Guillain-Barre après avoir reçu la vaccination « dépasse légèrement le taux de fond », a déclaré la société, ce qui signifie qu’il est légèrement supérieur à l’occurrence moyenne du trouble.

Johnson & Johnson a également soutenu son vaccin en tant que « outil important dans la lutte mondiale contre le Covid-19 », notant l’avantage d’un jab qui ne nécessite qu’une seule dose. Mais le nouvel avertissement de la FDA marque un autre revers pour un vaccin dont l’utilisation a été temporairement suspendue en avril, craignant qu’il ne provoque de dangereux caillots sanguins.

Les actions de Johnson & Johnson ont clôturé en baisse de 30 cents, à 169,48 $, à la Bourse de New York lundi. La baisse était modeste, mais les actions s’étaient négociées jusqu’à 171,18 $ avant que la nouvelle de l’avertissement ne fasse surface.

La FDA a déclaré que la preuve de tout lien entre le vaccin et Guillain-Barre est « insuffisant pour établir une relation de causalité ». Et comme le fabricant de médicaments, l’agence a maintenu l’utilisation continue du produit, affirmant que sur la base d’une évaluation de toutes les données disponibles, il « continue de constater que les avantages connus et potentiels l’emportent clairement sur les risques connus et potentiels ».





Aussi sur rt.com

Pas seulement des caillots sanguins ? L’EMA «évalue les rapports» sur le lien entre le jab d’AstraZeneca et un rare TROUBLE IMMUNITAIRE







La fiche d’information mise à jour de la FDA pour le vaccin Johnson & Johnson conseille aux destinataires du vaccin de consulter immédiatement un médecin s’ils présentent l’un des symptômes suivants : faiblesse ou sensations de picotements, en particulier dans les jambes ou les bras ; difficulté à marcher; difficulté avec le contrôle de la vessie ou la fonction intestinale; vision double ou incapacité à bouger les yeux; ou difficulté avec les mouvements du visage, comme parler, mâcher et avaler.

Le représentant américain Thomas Massie (R-Kentucky) a réagi à la nouvelle de l’avertissement de la FDA en renouvelant son appel à interdire les mandats de vaccination. « Aucun employeur ni aucune école ne devrait exiger ce vaccin comme condition d’emploi ou de présence. » a-t-il déclaré sur Twitter. « Là où il y a un risque, il doit y avoir un choix. »

Aucun employeur ou école ne devrait exiger ce vaccin comme condition d’emploi ou de présence. Là où il y a un risque, il doit y avoir un choix.https://t.co/Mr1CdmeLge – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 12 juillet 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!