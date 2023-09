La FDA autorise un nouveau vaccin contre le COVID-19

11 septembre 2023 – La FDA a autorisé aujourd’hui le tout nouveau vaccin contre la COVID-19, le premier à ne pas cibler la souche initiale ou « ancestrale » du virus.

L’année dernière, la FDA a autorisé un vaccin bivalent destiné à la fois aux anciens et aux nouveaux. Cette fois, il s’agit d’un vaccin « monovalent » ou monosouche avec un objectif principal : minimiser les risques pour la santé, les hospitalisations et les décès associés aux nouvelles variantes comme la sous-variante XBB.1.5 Omicron. On s’attend également à ce qu’il fournisse une certaine protection contre les variantes actuellement en circulation.

L’autorisation d’urgence de la FDA s’applique aux vaccins fabriqués à la fois par Pfizer et Moderna.

Il reste cependant deux étapes avant de pouvoir obtenir le rappel chez votre médecin ou à la pharmacie locale. Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du CDC, ou ACIP, devrait voter cette semaine sur l’approbation du nouveau vaccin. Ensuite, la nouvelle directrice du CDC, Mandy Cohen, MD, MPH, devra signer.

La FDA a déclaré que le vaccin est autorisé pour toute personne âgée de 5 ans et plus, quel que soit son statut vaccinal antérieur, à condition que plus de 2 mois se soient écoulés depuis que vous avez reçu une injection de COVID.