L’approbation du traitement fabriqué par le fabricant de médicaments Eli Lilly donne aux médecins une autre option pour les patients atteints de Covid-19 qui ne sont pas encore assez malades pour être hospitalisés mais qui présentent un risque élevé de tomber gravement malades. Mais même si ces thérapies ont reçu un coup de pouce publicitaire de la part du président Trump et de plusieurs autres politiciens qui les ont prises alors qu’elles étaient malades du Covid-19, les médicaments ont été étonnamment sous-utilisés dans de nombreux endroits – alors même que les hospitalisations ont grimpé en flèche tout au long de l’automne et de l’hiver.

Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter près de 1,5 million de doses de bamlanivimab. La société a déjà livré des centaines de milliers de doses, le reste devant être livré fin mars. Plus de 532 000 doses de bamlanivimab ont été expédiées vers les États et autres juridictions.

«Avec le risque de résistance émergeant à mesure que diverses souches du virus apparaissent, le bamlanivimab et l’étesevimab ensemble pourraient potentiellement permettre une efficacité contre une plus large gamme de variants naturels du SRAS-CoV-2 à mesure que ces nouvelles souches se répandent dans le monde», Dr Daniel Skovronsky , A déclaré le directeur scientifique d’Eli Lilly dans un communiqué.

La FDA a déclaré dans une fiche d’information que la thérapie combinée peut potentiellement avoir un avantage clé par rapport au bamlanivimab seul – un risque réduit de variantes dites résistantes chez les patients qui ont été traités par la thérapie. La détection de ces variantes est un signe que le virus peut être en mesure d’échapper à la thérapie. L’agence a déclaré que la thérapie combinée «peut protéger contre l’échec du traitement, si un patient est infecté par un variant viral du SRAS-CoV-2 résistant au bamlanivimab seul», bien que cette question n’ait pas encore été étudiée dans les essais cliniques.

La thérapie combinée doit être administrée par un fournisseur de soins de santé via une perfusion intraveineuse d’une durée aussi courte que 21 minutes. Mardi, la FDA a déclaré que le bamlanivimab seul pouvait désormais être perfusé pendant une période aussi courte que 16 minutes, contre une heure lorsque le traitement avait été autorisé pour la première fois.

Cette longue durée de perfusion est l’une des raisons pour lesquelles les anticorps monoclonaux n’ont pas été plus largement utilisés dans certains endroits. Les patients et leurs familles ont également eu du mal à accéder aux thérapies. Certains hôpitaux ont été trop débordés pour donner la priorité aux médicaments. Et certains médecins ont hésité à les adopter, affirmant qu’ils souhaitaient voir plus de preuves issues d’essais cliniques soutenant l’utilisation des médicaments.