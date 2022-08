La FDA autorise l’utilisation d’urgence du vaccin Novavax Covid-19 pour les 12 et 17 ans

Une boîte du vaccin Novavax Covid-19 disposée dans une pharmacie de Schwenksville, Pennsylvanie, États-Unis, le lundi 1er août 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La société de biotechnologie Novavax a annoncé vendredi que son vaccin Covid-19 avait été autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration américaine pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. En juillet, le vaccin Covid-19 à deux doses de Novavax pour les adultes de 18 ans et plus a obtenu son approbation d’urgence de la FDA. Avoir plus d’options de vaccins pour les adultes et les enfants « aidera, espérons-le, à augmenter les taux de vaccination, en particulier alors que nous nous préparons aux poussées continues de Covid-19 avec le début de l’automne et la rentrée scolaire », Stanley C. Erck, président et chef de la direction de Novavax, a déclaré dans un communiqué. Novavax a été l’un des premiers participants à la course du gouvernement américain pour développer un vaccin Covid en 2020, recevant 1,8 milliard de dollars de financement des contribuables de l’opération Warp Speed. Cependant, la petite société de biotechnologie du Maryland a eu du mal à mettre rapidement en place la fabrication et ses données d’essais cliniques ont été lues beaucoup plus tard que ses rivaux Pfizer ou Moderna. Le Dr Peter Marks, un haut responsable de la FDA, a déclaré que le vaccin de Novavax pourrait potentiellement plaire aux personnes non vaccinées qui préféreraient un vaccin qui n’est pas basé sur la technologie de l’ARN messager utilisée par Pfizer et Moderna.

En quoi Novavax est différent

Le vaccin Novavax est basé sur une technologie protéique plus conventionnelle utilisée depuis des décennies dans les vaccins contre l’hépatite B et le VPH, tandis que Pfizer et Moderna sont les premiers vaccins approuvés par la FDA à utiliser l’ARNm. Les vaccins de Pfizer et Moderna utilisent l’ARNm, une molécule codée avec des instructions génétiques, pour dire aux cellules humaines de produire des copies d’une particule virale appelée protéine de pointe. Le système immunitaire réagit à ces copies du pic, ce qui prépare le corps humain à attaquer le virus réel. Novavax fait des copies du pic de virus en dehors des cellules humaines. Le code génétique de la pointe est mis dans un virus d’insecte qui infecte les cellules de la mite, qui produisent des copies qui sont ensuite purifiées et extraites au cours du processus de fabrication. Les copies de pointe finies sont injectées dans le corps humain, induisant une réponse immunitaire contre Covid. Le vaccin Novavax utilise également un ingrédient supplémentaire appelé adjuvant, qui est extrait et purifié de l’écorce d’un arbre en Amérique du Sud, pour induire une réponse immunitaire plus large. Les injections consistent en 5 microgrammes de la copie de pointe et 50 microgrammes de l’adjuvant.

Efficacité et sécurité