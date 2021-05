La FDA autorise l’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les enfants américains dès l’âge de 12 ans – RT USA News

La FDA américaine a étendu l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 à des enfants dès l’âge de 12 ans, affirmant que, malgré les faibles taux de cas et de mortalité dans le groupe d’âge, les avantages potentiels l’emportent sur les risques connus.

«L’action d’aujourd’hui permet à une population plus jeune d’être protégée du COVID-19, ce qui nous rapproche du retour à un sentiment de normalité et de la fin de la pandémie», Le commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodstock, a déclaré lundi dans un communiqué. «Les parents et les tuteurs peuvent être assurés que l’agence a entrepris un examen rigoureux et approfondi de toutes les données disponibles, comme nous l’avons fait avec toutes nos autorisations d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19.»

«La FDA a déterminé que le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 remplissait les critères statutaires d’amendement de l’EUA, et que les avantages connus et potentiels de ce vaccin chez les personnes de 12 ans et plus l’emportaient sur les risques connus et potentiels, soutenant le l’utilisation du vaccin dans cette population », le communiqué de presse indique.

La décision ouvre le vaccin à un nouveau segment de la population après que les vaccinations n’étaient auparavant autorisées que jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle intervient également à un moment où tous les États américains ont travaillé avec leurs groupes prioritaires de vaccination et ont mis les vaccins à la disposition de tous 16 et plus vieux.





Aussi sur rt.com

BioNTech dit « aucune preuve » qu’il a besoin de changer sa formule de jab Covid-19 malgré de nouvelles variantes de mutation







Pfizer a publié fin mars des données sur un essai clinique impliquant 2 260 participants âgés de 12 à 15 ans. Le taux d’efficacité était de 100%, car aucun des participants ayant reçu le vaccin n’a contracté Covid-19. Parmi ceux qui ont reçu des injections placebo, 18 ont contracté Covid-19.

Les effets secondaires légers étaient plus fréquents après le deuxième coup que le premier et comprenaient la fatigue, les maux de tête, les frissons, les douleurs musculaires, la fièvre et les douleurs articulaires, a déclaré la FDA. Les effets secondaires dans le groupe des 12 à 15 ans étaient similaires à ceux des participants à l’essai âgés de 16 ans et plus.

Les données des CDC ont montré qu’au 30 avril, il y avait eu environ 1,5 million de cas de Covid-19 aux États-Unis chez les enfants âgés de 11 à 17 ans. Les enfants souffrent généralement plus de symptômes mineurs que les adultes. Alors que les 11 à 17 ans représentent environ 4,5% de l’ensemble des infections, les enfants âgés de 0 à 17 ans représentent moins de 0,1% des décès liés à Covid-19.

Un comité consultatif des CDC devrait voter mercredi sur l’opportunité de recommander l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 12 à 17 ans, comme approuvé par la FDA. Une fois cette recommandation faite, l’administration du président Joe Biden prévoit de distribuer rapidement les vaccins au nouveau groupe d’âge par l’intermédiaire des pharmacies, des médecins de famille et des pédiatres.





Aussi sur rt.com

« Mauvaise réponse »: le groupe Big Pharma prend les armes après que Biden signale son soutien à une dispense de brevet menaçant le profit sur les vaccins Covid







Le vaccin Covid-19 de Moderna pourrait également devenir disponible pour les enfants plus tard cette année. Les régulateurs attendent les résultats de l’essai clinique de la société pour les 12 à 17 ans. Le vaccin est actuellement disponible pour les Américains de 18 ans et plus.

L’autre vaccin Covid-19 approuvé pour une utilisation par des adultes aux États-Unis, fabriqué par Johnson & Johnson, a un essai en cours pour les 16 et 17 ans.

L’administration Biden prévoit de commencer à vacciner les enfants de moins de 12 ans au début de l’année prochaine.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!