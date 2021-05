La FDA autorise l’utilisation chez les enfants âgés de 12 à 15 ans

La Food and Drug Administration a approuvé la demande de Pfizer et BioNTech d’autoriser l’administration de leur vaccin Covid-19 aux enfants âgés de 12 à 15 ans en cas d’urgence, permettant aux États de faire vacciner les élèves du collège avant l’automne.

L’agence américaine qui autorise l’utilisation du vaccin chez les adolescents accélérera également les efforts du pays pour réduire les infections, affirment les responsables de la santé publique et les experts en maladies infectieuses.

Le vaccin à deux doses est déjà autorisé chez les personnes de 16 ans et plus.

Les entreprises ont déclaré à la fin du mois de mars que le vaccin s’était avéré efficace à 100% dans un essai clinique portant sur plus de 2 000 adolescents. Ils ont également déclaré que le vaccin avait suscité une réponse anticorps «robuste» chez les enfants, dépassant celles d’un essai antérieur sur des adolescents plus âgés et de jeunes adultes. Les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés chez les adultes, ont-ils ajouté.

La vaccination des enfants est considérée comme essentielle pour mettre fin à la pandémie. Il est peu probable que le pays parvienne à l’immunité collective – quand suffisamment de personnes dans une communauté donnée ont des anticorps contre une maladie spécifique – jusqu’à ce que les enfants puissent se faire vacciner, selon les responsables de la santé et les experts.

Les enfants représentent environ 20% de la population totale des États-Unis, selon les données du gouvernement. Entre 70% et 85% de la population américaine doit être vaccinée contre Covid pour obtenir l’immunité collective, disent les experts, et certains adultes peuvent refuser de se faire vacciner. Bien que de plus en plus d’experts disent maintenant que l’immunité collective semble de plus en plus improbable à mesure que les variantes se propagent.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré en avril que les États-Unis pourraient commencer à vacciner les enfants plus âgés contre Covid-19 d’ici l’automne, tandis que les enfants d’âge élémentaire pourraient commencer à se faire vacciner au début de l’année prochaine.

Lors d’une interview sur l’émission « Today » de NBC le 5 mai, Fauci a déclaré qu’il s’attendait à l’approbation de l’utilisation du vaccin pour les enfants de 12 à 15 « très bientôt ».

« Je veux dire, je ne veux pas devancer la FDA mais je crois que ça va se faire dans quelques jours », a-t-il dit. « Je ne peux pas imaginer que ça va être beaucoup plus long que ça. »

L’approbation de la FDA pour les enfants de moins de 12 ans pourrait intervenir au cours du second semestre de cette année. Dans une présentation de diapositives accompagnant la publication des résultats de la société le 4 mai, Pfizer a déclaré qu’elle prévoyait de demander l’autorisation de son vaccin pour une utilisation chez les tout-petits et les jeunes enfants en septembre et les nourrissons en novembre. Le processus de soumission a déjà commencé pour obtenir l’approbation complète de la FDA pour son utilisation chez les personnes âgées de 16 ans et plus, a déclaré vendredi la société.

Fin mars, Pfizer et BioNTech ont lancé un essai clinique testant leur vaccin chez des enfants en bonne santé âgés de 6 mois à 11 ans. Moderna et Johnson & Johnson, dont les vaccins sont autorisés pour les personnes de 18 ans et plus, testent également leurs vaccins auprès de groupes d’âge plus jeunes.

L’annonce de la FDA intervient également au milieu des efforts du président Joe Biden pour rouvrir les écoles pour l’apprentissage en personne. L’administration Biden a déjà déclaré qu’elle consacrerait 10 milliards de dollars aux tests Covid pour les écoles afin d’accélérer le retour à l’apprentissage en personne à travers le pays.

Les enfants vaccinés peuvent également donner le feu vert aux activités parascolaires parascolaires telles que les sports, l’art et d’autres activités en personne.

Alors que les parents peuvent se sentir soulagés que leurs enfants puissent se faire vacciner, certains experts de la santé se sont demandé si les doses devraient être réservées aux enfants, qui sont considérés comme moins à risque de maladie grave, tandis que davantage de personnes à risque dans le monde ne sont pas protégées.

Le Dr Craig Spencer, directeur de la santé mondiale et de la médecine d’urgence au Columbia University Medical Center, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de choisir entre vacciner les enfants et distribuer des vaccins au reste du monde. Les États-Unis peuvent faire les deux, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté qu’il était frustré que les États-Unis ne se soient pas davantage concentrés sur la vaccination du reste du monde.

«Si je devais vous demander si un enfant de 12 ans sans problème médical ou un agent de santé de 57 ans qui s’occupe chaque jour de patients Covid devrait se faire vacciner, la réponse est très claire, n’est-ce pas? « Pourquoi ce calcul change-t-il quand il s’agit d’un agent de santé d’un autre pays? »

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.