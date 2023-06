La FDA autorise l’importation de médicaments chimio chinois non approuvés

Un ouvrier travaille sur une chaîne de production à l’usine de Qilu Pharmaceutical (Hainan) Co Ltd le 11 février 2022 à Haikou, province de Hainan en Chine.

Le Administration des aliments et des médicaments a autorisé l’importation temporaire d’un médicament chimiothérapeutique non approuvé en provenance de Chine dans le but d’atténuer une pénurie aiguë de médicaments anticancéreux aux États-Unis, selon un mise à jour publié sur le site Web de l’agence vendredi.

Qilu pharmaceutiquequi fabrique et commercialise cisplatine injections en Chine, a reçu FDA l’autorisation d’exporter ce médicament vers le marché américain il y a quelques semaines, selon un document.

Une lettre datée du 24 mai du directeur général adjoint de Qilu a informé les professionnels de la santé de l’approbation.

Qilu se coordonne avec une société basée à Toronto, Apotex, pour distribuer des flacons de cisplatine de 50 milligrammes aux États-Unis

Les fournisseurs de soins de santé peuvent commencer à commander le médicament mardi auprès de leurs grossistes.

Le cisplatine est un médicament générique disponible depuis des décennies aux États-Unis et distribué par plusieurs fabricants agréés. Ces fabricants n’ont pas été en mesure de répondre à la demande. La version de cisplatine de Qilu n’est pas approuvée aux États-Unis

Qilu, dont le siège social est situé dans la ville de Jinan, dans la province du Shandong, affirme être l’un des 10 plus grands fabricants de médicaments en Chine.

La FDA a déclaré à CNBC cette semaine que l’agence envisageait d’importer des médicaments de chimiothérapie non approuvés. Mais il n’a pas divulgué à ce moment-là les noms des fabricants qui pourraient fournir ce médicament.

Un porte-parole de la FDA a déclaré que l’agence évalue la qualité des importations de médicaments non approuvés pour s’assurer qu’ils sont sans danger pour les patients américains.

Les médecins disent que certains patients atteints de cancer pourraient mourir si la pénurie nationale de médicaments comme le cisplatine n’est pas résolue rapidement. Au moins 13 autres médicaments anticancéreux sont en pénurie aux États-Unis