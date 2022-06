La FDA autorise les vaccins COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans aux États-Unis

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé vendredi les premières vaccinations contre le COVID-19 pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire, ouvrant la voie au début des vaccinations la semaine prochaine aux États-Unis.

La FDA a accepté la recommandation unanime de son comité consultatif pour les vaccins pédiatriques de Moderna et Pfizer-BioNTech. Cela signifie que les enfants américains âgés de six mois à quatre ans – environ 18 millions d’enfants – sont éligibles pour les vaccins, environ un an et demi après que les vaccins COVID-19 sont devenus disponibles pour la première fois aux États-Unis pour les adultes.

Il reste une étape: les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent comment utiliser les vaccins, et ses conseillers en vaccins devraient discuter des vaccins pédiatriques Pfizer et Moderna vendredi et voter samedi. Une approbation finale viendrait du directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Lors d’une audience au Sénat jeudi, Walensky a déclaré que son personnel travaillerait pendant le week-end férié fédéral du 19 juin « parce que nous comprenons l’urgence de cela pour les parents américains ».

La FDA approuve les vaccins COVID pour les enfants de moins de 5 ans La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé deux vaccins COVID-19 pour les enfants âgés de six mois à cinq ans.

Elle a déclaré que les décès pédiatriques dus au COVID-19 étaient plus élevés que ce que l’on observe généralement de la grippe chaque année.

« Je pense donc en fait que nous devons protéger les jeunes enfants, ainsi que protéger tout le monde, avec le vaccin et surtout protéger les personnes âgées », a-t-elle déclaré.

La FDA a également autorisé le vaccin de Moderna pour les enfants et les adolescents d’âge scolaire. Les injections de Pfizer étaient la seule option pour ces âges aux États-Unis

Santé Canada continue d’examiner le vaccin pour les plus jeunes enfants

Aucun vaccin contre la COVID-19 pour les plus jeunes enfants du Canada n’a encore été approuvé. Santé Canada examine toujours une demande de Moderna pour son vaccin pour les enfants âgés de six mois à cinq ans.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a confirmé que Santé Canada avait reçu une demande de Moderna mais pas de Pfizer-BioNTech pour le groupe d’âge des moins de cinq ans. Bien qu’il ne parle pas au nom de Santé Canada, Njoo a déclaré que l’autorisation du vaccin pédiatrique Moderna pourrait avoir lieu « dans les prochaines semaines ».

Les enfants canadiens plus âgés ont pu recevoir un vaccin COVID-19 pendant des mois – Pfizer pour les enfants de cinq ans et plus et Moderna pour les enfants de six ans et plus.

Le gouvernement américain prêt à déployer des tirs

Depuis des semaines, l’administration du président américain Joe Biden se prépare à déployer les vaccins pour les petits enfants, les États, les communautés autochtones, les pharmacies et les centres de santé communautaires étant autorisés à précommander des millions de doses. L’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA permet aux fabricants de commencer à expédier des vaccins à travers le pays. Les vaccinations pourraient commencer au début de la semaine prochaine.

Un enfant relève sa manche pour montrer un pansement après avoir reçu un vaccin COVID-19 à Vancouver. Santé Canada est en train d’examiner le vaccin pédiatrique de Moderna pour les jeunes enfants. (Maggie MacPherson/CBC)

Alors que les jeunes enfants ne tombent généralement pas aussi malades du COVID-19 que les enfants plus âgés et les adultes, leurs hospitalisations ont augmenté pendant la vague Omicron et les conseillers de la FDA ont déterminé que les avantages de la vaccination l’emportaient sur les risques minimes. Des études de Moderna et Pfizer ont montré que les effets secondaires possibles du vaccin, y compris la fièvre et la fatigue, étaient pour la plupart mineurs.

« Comme nous l’avons vu avec les groupes d’âge plus âgés, nous nous attendons à ce que les vaccins pour les jeunes enfants offrent une protection contre les conséquences les plus graves du COVID-19, telles que l’hospitalisation et la mort », a déclaré le commissaire de la FDA, Robert Califf, dans un communiqué.

Les doses de vaccin pour les enfants sont plus petites

Pfizer et Moderna utilisent la même technologie d’ARN messager (ARNm), mais il existe des différences.

Le vaccin de Pfizer pour les enfants de moins de cinq ans représente un dixième de la dose adulte. Trois injections sont nécessaires : les deux premières administrées à trois semaines d’intervalle et la dernière au moins deux mois plus tard.

Moderna est composé de deux injections, chacune représentant le quart de sa dose adulte, administrées à environ quatre semaines d’intervalle pour les enfants de moins de six ans.

Le Dr Beth Ebel, professeur de pédiatrie à l’Université de Washington à Seattle, a déclaré que les vaccins de la taille d’un tout-petit seraient particulièrement bien accueillis par les parents américains ayant des enfants en garderie où les épidémies peuvent écarter les parents de leur emploi, ce qui ajoute à la pression financière.

« Beaucoup de gens vont être heureux et beaucoup de grands-parents vont être heureux aussi, parce que nous avons manqué ces bébés qui ont grandi quand vous ne pouviez pas les voir », a déclaré Ebel.