La FDA autorise les injections de rappel Covid qui ciblent la variante omicron BA.5

La Food and Drug Administration a autorisé des injections de rappel Covid qui ciblent la sous-variante omicron BA.5 alors que les États-Unis se préparent à une nouvelle vague d’infections cet automne et cet hiver.

C’est la première fois que la FDA autorise une formule de vaccin mise à jour depuis le déploiement des vaccins originaux en décembre 2020. Les pharmacies devraient commencer à administrer les nouveaux rappels après le week-end de la fête du Travail.

Les États-Unis ont obtenu jusqu’à présent 171 millions de doses de vaccins mis à jour de Pfizer et Moderna, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

La nouvelle dose de rappel de Pfizer est autorisée pour les personnes de 12 ans et plus, tandis que les nouveaux vaccins de Moderna sont autorisés pour les adultes de 18 ans et plus. Les groupes d’âge éligibles peuvent recevoir les boosters deux mois après avoir terminé leur série principale ou leur plus récent booster avec les anciens clichés.

Les Centers for Disease Control and Prevention doivent approuver les rappels avant que les pharmacies puissent les donner aux patients. Le comité consultatif indépendant du CDC doit se réunir jeudi et vendredi pour examiner les données et émettre ses recommandations aux prestataires de soins de santé.

Les responsables de la santé publique pensent que les boosters repensés offriront une protection plus durable contre le virus et réduiront les hospitalisations cet automne et cet hiver. Les nouveaux boosters ciblent à la fois la souche originale apparue en Chine il y a plus de deux ans, que les scientifiques appellent le “type sauvage”, et les omicron BA.4 et BA.5 qui sont désormais les variantes dominantes aux États-Unis.

Les vaccins qui ciblent deux souches différentes sont appelés vaccins bivalents.

Les fabricants de vaccins ont développé les vaccins originaux contre la souche de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019. Mais le virus a considérablement muté depuis lors. Omicron et ses sous-variantes ont tellement dérivé de la souche originale de Covid que le virus est capable de passer outre les anticorps protecteurs induits par les vaccins.

En conséquence, l’efficacité des vaccins pour prévenir les infections et les maladies bénignes a considérablement diminué à mesure que le virus évoluait. Bien que les vaccins préviennent encore généralement les maladies graves, la protection qu’ils offrent contre l’hospitalisation a également diminué avec le temps.

“L’efficacité contre l’hospitalisation et les maladies graves est en baisse. Le problème a été de persuader les Américains de se faire booster régulièrement”, a déclaré le Dr Peter Hotez, expert en maladies infectieuses au Baylor College of Medicine au Texas. Hotez a dirigé une équipe qui a développé un vaccin Covid basé sur une technologie protéique autorisée en Inde.

Environ 76% des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu leurs deux premières doses de vaccin aux États-Unis, selon les données du CDC. Environ 50 % de ces personnes ont reçu leur première dose de rappel.

Pour les adultes âgés de 18 ans et plus, trois doses des vaccins originaux de Pfizer ou de Moderna étaient efficaces à 55 % pour prévenir l’hospitalisation à cause de la sous-variante omicron BA.2 quatre mois après la troisième injection, selon les données du CDC.

Trois injections ont été efficaces à 19 % pour prévenir l’infection par omicron cinq mois après la troisième injection, selon les données du CDC d’août 2021 à mai 2022. Les sous-variantes BA.4 et BA.5 à propagation rapide ont depuis chassé omicron BA.2 de la circulation.

L’administration Biden a agi rapidement au cours de l’été pour préparer des plans mis à jour pour l’automne. Les responsables de la santé publique craignent que les États-Unis ne soient au bord d’une autre vague d’infection alors que des variantes plus transmissibles de l’omicron se propagent, que l’immunité contre les vaccins originaux se dissipe et que les gens se dirigent vers l’intérieur pour échapper au temps plus froid.

Mais les responsables américains de la santé et les fabricants de vaccins ont eu du mal à suivre l’évolution rapide du virus.

Pfizer et Moderna développaient à l’origine des boosters pour cibler l’omicron BA.1, la variante qui a provoqué la vague massive d’infection l’hiver dernier. Mais la FDA a dit aux fabricants de vaccins fin juin de changer de vitesse et de cibler BA.4 et BA.5 à la place, car ces variantes gagnaient rapidement du terrain. Le changement soudain des plans a laissé peu de temps pour les essais cliniques chez l’homme avant un déploiement à l’automne.