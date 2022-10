La FDA autorise les injections de rappel Covid omicron pour les enfants

La Food and Drug Administration a autorisé mercredi des injections de rappel Covid qui ciblent la variante omicron pour les enfants d’âge préscolaire à travers les élèves du primaire.

Les nouveaux rappels omicron de Pfizer sont autorisés pour les enfants de 5 à 11 ans et les injections de Moderna pour les enfants de 6 à 17 ans. Les injections sont administrées deux mois après la fin de la série primaire à deux doses ou de la plus récente injection de rappel avec les vaccins de première génération.

Les Centers for Disease Control and Prevention doivent encore émettre leurs recommandations avant que les pharmacies puissent administrer les nouveaux vaccins aux enfants. Le comité consultatif du CDC a des réunions prévues pour la semaine prochaine lorsque des experts indépendants en vaccins examineront les données disponibles.

Pfizer, dans un communiqué, a déclaré que ses boosters seront expédiés dès que le CDC donnera le feu vert final. Les vaccinations devraient commencer alors que l’année scolaire bat son plein et juste avant les vacances, lorsque les responsables de la santé s’attendent à un pic d’infections.

Le Dr Peter Marks, chef de la division des vaccins de la FDA, a déclaré que les enfants sont confrontés à un risque accru d’exposition au virus lorsqu’ils retournent à l’école en personne et que les familles reprennent leur vie d’avant la pandémie.

Bien que Covid soit généralement moins grave chez les enfants que chez les adultes, les enfants sont hospitalisés pour la maladie, a déclaré Marks. Les responsables de la santé sont également préoccupés par le risque potentiel de long Covid même chez les enfants qui ont eu une maladie bénigne à cause du virus, a-t-il déclaré.

“Nous encourageons les parents à envisager la primo-vaccination des enfants et à faire un suivi avec une dose de rappel mise à jour lorsqu’ils sont éligibles”, a déclaré Marks.

La FDA espère que les nouveaux boosters, qui ciblent la sous-variante dominante omicron BA.5, offriront une protection nettement meilleure contre les infections et les maladies par rapport à la première génération de vaccins Covid.

Pfizer’s de nouveaux rappels ont été autorisés pour les personnes de 12 ans et plus en septembre, tandis que de Moderna sont autorisés pour les adultes de 18 ans et plus.

La FDA a autorisé les injections sans données humaines directes sur leur efficacité. L’agence a autorisé les boosters sur la base de données humaines provenant d’un tir similaire ciblant la sous-variante omicron BA.1 ainsi que d’études animales portant directement sur les boosters BA.5.

Les nouveaux boosters ciblent l’omicron BA.5 ainsi que la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019. La FDA espère que les vaccins fourniront une protection durable même si le virus continue d’évoluer car ils couvrent un large éventail de mutations.

La première génération de vaccins Covid a été développée en 2020 pour cibler la souche originale de Covid. Ils n’offrent plus de protection significative contre les infections et les maladies bénignes car ils ne correspondent pas à la variante dominante de l’omicron, qui a muté pour échapper aux anticorps qui empêchent le virus d’envahir les cellules humaines.

Plus de 11 millions d’Américains ont reçu les injections bivalentes jusqu’à présent, selon les données du CDC.

On ne sait pas à quel point la demande pour les nouveaux clichés sera forte parmi les parents. Un peu moins de 50 % des personnes âgées de 5 ans et plus ont reçu une injection de rappel avec la première génération de vaccins.