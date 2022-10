La FDA autorise les boosters COVID mis à jour pour les enfants aussi jeunes que 5 ans – Shaw Local

Les États-Unis ont autorisé mercredi des boosters COVID-19 mis à jour pour les enfants dès l’âge de 5 ans, cherchant à étendre la protection avant une vague hivernale attendue.

Boosters modifiés déployé pour les Américains de 12 ans et plus le mois dernier, les doses ont été modifiées pour cibler le parent omicron le plus courant et le plus contagieux d’aujourd’hui. Bien qu’il n’y ait pas eu de grande ruée, les responsables fédéraux de la santé exhortent les gens à rechercher le protection supplémentaire avant les rassemblements de vacances.

Maintenant, la Food and Drug Administration a donné son feu vert aux enfants d’âge scolaire pour obtenir également les doses de rappel mises à jour – une fabriquée par Pfizer pour les 5 à 11 ans, et une version de son rival Moderna pour ceux comme jeune que 6 ans.

Il reste une étape avant que les parents puissent amener leurs enfants pour le nouveau vaccin : les Centers for Disease Control and Prevention, qui recommandent l’utilisation des vaccins, doivent approuver.

les Américains peut être fatigué des appels répétés pour être boosté contre COVID-19, mais les experts disent que les plans mis à jour ont un avantage : ils contiennent la moitié de la recette qui ciblait la souche originale de coronavirus et la moitié de la protection contre les versions dominantes BA.4 et BA.5 omicron.

Ces boosters combinés ou “bivalents” sont conçus pour élargir les défenses immunitaires afin que les gens soient mieux protégés contre les maladies graves, qu’ils rencontrent un parent omicron dans les mois à venir – ou un mutant différent qui ressemble plus au virus d’origine.

“Nous voulons avoir le meilleur des deux mondes”, a déclaré le Dr Bill Gruber, pédiatre de Pfizer, à l’Associated Press. Il espère que les clichés mis à jour “redynamiseront l’intérêt pour la protection des enfants pendant l’hiver”.

Les rappels mis à jour sont “extrêmement importants” pour garder les enfants en bonne santé et à l’école, a déclaré le Dr Jason Newland, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de Washington à St. Louis.

Les parents doivent savoir “qu’il n’y a aucune inquiétude du point de vue de la sécurité avec les vaccins bivalents, qu’ils soient Moderna ou Pfizer”, a ajouté Newland.

Seules les personnes qui ont reçu leurs premiers vaccins – avec l’une des versions de la formule originale – sont éligibles pour un rappel mis à jour. Cela signifie qu’environ les trois quarts des Américains de 12 ans et plus sont éligibles. Le week-end dernier, seuls au moins 13 millions de personnes avaient reçu un rappel mis à jour, a estimé mardi le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha.

Au grand dam des pédiatres, faire vacciner les enfants pour la première fois a été plus difficile. Moins d’un tiers des enfants de 5 à 11 ans ont reçu leurs deux doses primaires et seraient donc admissibles au nouveau rappel.

Ce groupe d’âge recevra des doses pour enfants du rappel mis à jour – et ils peuvent le recevoir au moins deux mois après leur dernière dose, qu’il s’agisse d’une primo-vaccination ou d’un rappel antérieur, a déclaré la FDA.

Pfizer a déclaré qu’il pourrait expédier jusqu’à 6 millions de doses pour enfants dans la semaine suivant l’autorisation, en plus des expéditions en cours de doses pour adultes.

Jusqu’à présent, le rappel mis à jour de Moderna n’était autorisé que pour les adultes. L’action de la FDA de mercredi a autorisé le rappel pour les adolescents ainsi que les enfants dès l’âge de 6 ans.

Quant aux tout-petits encore plus jeunes, les premières vaccinations n’ont pas été ouvertes pour le groupe d’âge des moins de 5 ans avant la mi-juin – et il faudra encore plusieurs mois avant que les régulateurs décident s’ils auront également besoin d’un rappel en utilisant la recette mise à jour.

Quelle protection offre exactement une injection de rappel COVID-19 mise à jour ? C’est difficile à savoir. Pfizer et Moderna commencent des études chez les jeunes enfants.

Mais la FDA a autorisé les ajustements de rappel COVID-19 sans exiger de résultats de tests humains – tout comme elle approuve les modifications annuelles des vaccins contre la grippe. C’est en partie parce que les deux sociétés avaient déjà étudié des plans expérimentaux modifiés pour cibler les variantes antérieures du COVID-19, y compris une version antérieure d’omicron, et ont découvert qu’elles activaient en toute sécurité les anticorps anti-virus.

“C’est clairement un meilleur vaccin, une mise à niveau importante par rapport à ce que nous avions auparavant”, a déclaré Jha plus tôt cette semaine.

Jha a exhorté les adultes à se faire vacciner à jour en octobre – comme s’ils recevaient des vaccins contre la grippe – ou du moins bien avant les rassemblements de vacances avec la famille et les amis à haut risque. Les personnes qui ont récemment eu le COVID-19 ont encore besoin du rappel mais peuvent attendre environ trois mois, a-t-il ajouté.

