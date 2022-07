La FDA autorise le vaccin Novavax Covid pour les adultes

Sur cette photo, les logos de la Food and Drug Administration (FDA) et de Novavax sont visibles derrière une seringue médicale et des flacons.

La Food and Drug Administration a autorisé le vaccin à deux doses de Novavax pour les adultes de 18 ans et plus, le quatrième vaccin Covid à obtenir une approbation d’urgence aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

La décision de la FDA intervient des semaines après que son comité d’experts indépendants en vaccins a voté à une écrasante majorité en faveur du vaccin de Novavax début juin, après une réunion publique d’une journée au cours de laquelle ils ont évalué les données sur la sécurité du vaccin et son efficacité à prévenir la maladie de Covid.

Les Centers for Disease Control and Prevention doivent encore approuver le vaccin de Novavax avant que les pharmacies et autres prestataires de soins de santé puissent commencer à administrer des injections. L’autorisation de la FDA pour le vaccin de Novavax a été retardée de plusieurs semaines alors que l’agence examinait les modifications apportées au processus de fabrication de l’entreprise.

Novavax a été l’un des premiers participants à la course du gouvernement américain pour développer un vaccin Covid en 2020, recevant 1,8 milliard de dollars de financement des contribuables de l’opération Warp Speed. Cependant, la petite société de biotechnologie du Maryland a eu du mal à mettre rapidement en place la fabrication et ses données d’essais cliniques ont été lues bien plus tard que Pfizer ou Moderna.

Les vaccins de Novavax ont reçu l’autorisation de la FDA à un moment où près de 77 % des adultes âgés de 18 ans et plus sont déjà complètement vaccinés. Cependant, 27 millions d’adultes n’ont toujours pas reçu un seul vaccin. Le Dr Peter Marks, un haut responsable de la FDA, a déclaré que le vaccin de Novavax pourrait potentiellement plaire aux personnes non vaccinées qui préféreraient un vaccin qui n’est pas basé sur la technologie de l’ARN messager utilisée par Pfizer et Moderna.