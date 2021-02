La FDA autorise le vaccin COVID à une dose de Johnson & Johnson, les doses devraient commencer à rouler la semaine prochaine

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé un troisième vaccin COVID-19 à l’usage du public.

Comme prévu samedi, la commissaire par intérim, le Dr Janet Woodcock, a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin développé par Janssen Pharmaceuticals, une société Johnson & Johnson.

Environ 4 millions de doses du nouveau vaccin devraient être disponibles la semaine prochaine, 20 millions au total en mars et 80 millions supplémentaires d’ici la fin juin. Étant donné que le vaccin ne nécessite qu’une seule dose, il aidera à protéger 100 millions de personnes et à agir plus rapidement que les vaccins à deux doses.

Le vaccin J&J s’ajoute à deux autres, l’un de Pfizer-BioNTech et l’autre de Moderna, qui ont été administrés à près de 50 millions d’Américains depuis leur autorisation en décembre.

Envie de vous embrasser à nouveau? « C’est à vous »: une nouvelle campagne publicitaire va droit au but sur les vaccins COVID-19

Un comité consultatif de la FDA a voté vendredi pour soutenir le vaccin de J&J, estimant que ses avantages l’emportaient de loin sur ses risques.

Woodock était d’accord.

«L’autorisation de ce vaccin élargit la disponibilité des vaccins, la meilleure méthode de prévention médicale du COVID-19, pour nous aider dans la lutte contre cette pandémie, qui a fait plus d’un demi-million de vies aux États-Unis», a déclaré Woodcock dans un déclaration. «La FDA, grâce à notre processus d’examen scientifique ouvert et transparent, a maintenant autorisé trois vaccins COVID-19 avec l’urgence requise pendant cette pandémie, en utilisant les normes rigoureuses de l’agence en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication nécessaires pour soutenir l’autorisation d’utilisation d’urgence.

Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech semblent être plus efficaces, montrant une efficacité supérieure à 94% dans les grands essais qu’ils ont menés l’année dernière.

Bien qu’ils ne puissent pas être comparés directement, étant donné que les essais ont été menés à des moments différents, le vaccin de J&J a semblé être efficace à 72% parmi les participants aux essais américains. Il était moins efficace en Afrique du Sud et en Amérique latine, où circulent de nouvelles souches du virus.

Un effet secondaire du vaccin COVID-19 peut imiter un signe de cancer du sein:C’est normal, disent les médecins.

Le vaccin J&J à dose unique devrait également être plus facile à distribuer dans les zones rurales et autres endroits sans congélateurs de qualité pharmaceutique, car il peut être conservé plus longtemps dans un réfrigérateur.

Et il peut entraîner moins d’effets secondaires que les deux autres vaccins, avec seulement environ la moitié des participants à l’essai signalant une douleur au site d’injection, contre près de 80% pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, en particulier avec les deuxièmes injections.

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention se réunira dimanche et lundi pour discuter de la manière dont le vaccin J&J devrait être utilisé. Le Dr Rochelle Walensky, le chef du CDC, examinera ensuite le vaccin, et il devrait être prêt pour la distribution au début de la semaine prochaine.

Contactez Karen Weintraub à [email protected]

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.