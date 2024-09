La FDA autorise le premier logiciel pour prothèse auditive en vente libre

Pour diffusion immédiate : 12 septembre 2024

Aujourd’hui, la Food and Drug Administration américaine a autorisé le premier dispositif logiciel d’aide auditive en vente libre (OTC), Hearing Aid Feature, destiné à être utilisé avec les versions compatibles des écouteurs Apple AirPods Pro. Une fois installée et personnalisée en fonction des besoins auditifs de l’utilisateur, la Hearing Aid Feature permet aux versions compatibles des AirPods Pro de servir d’aide auditive en vente libre, destinée à amplifier les sons pour les personnes de 18 ans ou plus souffrant d’une déficience auditive perçue comme légère à modérée.

« La perte auditive est un problème de santé publique majeur qui touche des millions d’Américains », a déclaré Michelle Tarver, MD, Ph.D., directrice par intérim du Center for Devices and Radiological Health de la FDA. « L’autorisation de mise sur le marché d’un logiciel d’aide auditive en vente libre sur un produit audio grand public largement utilisé est une nouvelle étape qui fait progresser la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité de l’aide auditive pour les adultes souffrant d’une perte auditive perçue comme légère à modérée. »

Plus de 30 millions d’adultes américains déclarent souffrir d’une perte auditive plus ou moins importante. La perte auditive peut être causée par le vieillissement, l’exposition à des bruits forts, certaines conditions médicales et d’autres facteurs. La perte auditive peut avoir un effet négatif sur la communication, les relations, les performances scolaires ou professionnelles et le bien-être émotionnel. L’utilisation d’appareils auditifs a été lié à la réduction de la fréquence ou de la gravité du déclin cognitif, de la dépression et d’autres problèmes de santé chez les personnes âgées.

La réglementation sur les prothèses auditives en vente libre de la FDA, établie en octobre 2022, a représenté une étape importante pour garantir que les adultes souffrant d’une perte auditive légère à modérée bénéficient d’un meilleur accès à des options de produits plus sûres et plus efficaces. Cette réglementation permet aux consommateurs souffrant d’une déficience auditive perçue comme légère à modérée d’acheter des prothèses auditives directement dans les magasins ou les détaillants en ligne sans avoir besoin d’un examen médical, d’une ordonnance ou de consulter un audiologiste. L’autorisation d’aujourd’hui illustre l’engagement continu de la FDA à fournir des solutions sûres et efficaces aux personnes souffrant de perte auditive, tout en favorisant l’innovation et la commodité.

La fonction d’aide auditive (HAF) est une application médicale mobile exclusivement logicielle destinée à être utilisée avec les versions compatibles des AirPods Pro. La HAF utilise une stratégie d’auto-ajustement et les utilisateurs peuvent l’ajuster pour répondre à leurs besoins auditifs sans l’aide d’un audioprothésiste. La HAF est configurée à l’aide d’un appareil iOS (par exemple, iPhone, iPad) et les niveaux d’audition de l’utilisateur sont accessibles à partir de l’iOS HealthKit pour personnaliser la HAF. Les utilisateurs peuvent affiner les paramètres de volume, de tonalité et d’équilibre après avoir configuré la HAF.

Le HAF a été évalué dans le cadre d’une étude clinique menée auprès de 118 sujets présentant une perte auditive perçue légère à modérée, sur plusieurs sites aux États-Unis. Les résultats ont démontré que les sujets qui ont utilisé la stratégie d’auto-ajustement du HAF ont obtenu un bénéfice perçu similaire à celui des sujets qui ont bénéficié d’un ajustement professionnel du même appareil. Les résultats ont également montré des performances comparables pour les tests mesurant les niveaux d’amplification dans le conduit auditif, ainsi qu’une mesure de la compréhension de la parole dans le bruit. Aucun événement indésirable lié à l’appareil n’a été observé dans cette étude.

Cette demande a été examinée dans le cadre de la procédure d’examen préalable à la mise sur le marché De Novo de la FDA, une procédure réglementaire pour certains dispositifs à risque faible à modéré qui sont nouveaux et pour lesquels il n’existe aucun dispositif commercialisé légalement auparavant.

Dans le cadre de la priorité stratégique du Centre des dispositifs et de la santé radiologique visant à promouvoir l’équité en santé, le Centre continuera de soutenir l’innovation qui élargit l’accès aux technologies importantes et apporte les soins de santé directement aux patients.

La FDA a accordé l’autorisation de mise sur le marché de la fonction d’aide auditive à Apple Inc.

