La FDA autorise le nouveau moniteur de glucose en continu de Dexcom

Dexcom, une société de systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), a annoncé jeudi que son système G7 avait été autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Convient aux personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 et gestationnel, le G7 est autorisé pour toute personne âgée de 2 ans et plus.

La Dexcom G7 est un portable tout-en-un qui est 60% plus petit que le G6, qui est l’un des CNET meilleurs glucomètres en continu. Le capteur G7 ne nécessite qu’un échauffement de 30 minutes, par rapport aux deux heures du G6, et il comprend une période de grâce de 12 heures pour remplacer les capteurs finis. Dexcom indique également que l’application G7 sera “repensée et simplifiée” et viendra avec des paramètres d’alerte améliorés.

Comme l’ancienne version, le G7 ne nécessitera aucune piqûre au doigt ou balayage, les lectures de glucose en temps réel seront envoyées toutes les cinq minutes et vous pourrez l’intégrer à d’autres technologies portables comme le Montre Apple ou Garmin.

Environ une personne sur 10 aux États-Unis souffrent de diabète (et un sur cinq ne sait pas qu’il en est atteint, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis). Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont le corps utilise le sucre (glucose), dont nous avons besoin pour produire de l’énergie. Certaines personnes atteintes de diabète utilisent des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) pour suivre leur glycémie, comme Dexcom, qui connecte un petit patch qui colle à votre peau à une application qui vous aide à garder un œil sur votre diabète.

Le G7 sera disponible aux États-Unis au début de 2023. Dexcom indique que le prix variera en fonction de la couverture d’assurance, mais la société est actuellement remboursée par plus de 97 % des compagnies d’assurance privées, Medicare à l’échelle nationale et Medicaid dans 45 États.

