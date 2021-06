La FDA autorise Aduhelm pour la maladie d’Alzheimer

La Food and Drug Administration a approuvé lundi un médicament très médiatisé contre la maladie d’Alzheimer, le premier nouveau médicament pour traiter la maladie qui vole l’esprit depuis près de deux décennies.

L’autorisation historique de la FDA pour l’aducanumab de Biogen obligera la société pharmaceutique à mener une étude post-approbation pour surveiller l’efficacité du médicament. La société a annoncé qu’elle commercialiserait le médicament sous le nom d’Aduhelm.

Les experts scientifiques du comité consultatif sur les médicaments du système nerveux central et périphérique ont recommandé en novembre dernier à la FDA de rejeter le médicament, citant les résultats contradictoires de deux essais cliniques principaux. La FDA, cependant, a découvert que le médicament pouvait apporter « un avantage thérapeutique significatif par rapport aux traitements existants », a déclaré le Dr Patrizia Cavazzoni, directrice du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA.

La décision de l’agence d’approuver Aduhelm signifie que les régulateurs pensent que le médicament est suffisamment prometteur comme traitement pour environ 6 millions d’Américains atteints de la maladie.

Dans un document publié en novembre dernier, les examinateurs de la FDA ont donné une évaluation majoritairement positive du médicament, trouvant « des preuves substantielles d’efficacité » en tant que traitement de la maladie d’Alzheimer. Cependant, dans le même document, un autre examinateur a soulevé des questions sur les méthodes statistiques, n’était pas convaincu des preuves et a recommandé un autre essai.

Le PDG de Biogen, Michel Vounatsos, a déclaré que l’autorisation fait suite à plus d’une décennie de recherches révolutionnaires sur la maladie d’Alzheimer.

« Nous pensons que ce médicament de première classe transformera le traitement des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et suscitera une innovation continue dans les années à venir », a déclaré Vounatsos. « Nous sommes reconnaissants pour les contributions de milliers de patients et de soignants qui ont participé à nos essais cliniques, ainsi que pour le dévouement de nos scientifiques et chercheurs. »

L’aducanumab a suscité un débat considérable parmi les chercheurs sur la maladie d’Alzheimer pour son chemin non conventionnel vers l’approbation.

Après qu’une petite étude initiale ait montré que l’anticorps monoclonal était sûr, Biogen a lancé deux grands essais en 2015 pour évaluer l’efficacité du médicament, qui élimine les plaques bêta-amyloïdes du cerveau d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer.

En mars 2019, la société a interrompu les études complémentaires qui ont produit des résultats différents après qu’une « analyse de futilité » indépendante a conclu que le médicament ne semblait pas fonctionner. À l’époque, il a semblé rejoindre une liste croissante de médicaments ciblant l’amyloïde au cours des deux dernières décennies qui semblaient prometteurs dans les premières études pour finir par faire long feu dans des essais coûteux et à un stade avancé.

Mais après avoir examiné les données des deux essais, Biogen a décidé qu’il y avait suffisamment de preuves d’un essai avec des résultats positifs et des signaux d’un sous-groupe du deuxième essai pour soutenir que des doses élevées du médicament sont sûres et efficaces. La société a eu des entretiens avec la FDA et a soumis une nouvelle demande de médicament, que l’agence a accélérée avec un examen prioritaire.