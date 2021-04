Flacon et boîte Johnson & Johnson COVID-19 vus sur un site de vaccination. Les doses du vaccin Johnson & Johnson sont administrées dans tout l’État de Floride malgré un petit nombre de patients qui ont présenté des effets indésirables, y compris des caillots sanguins.

La Food and Drug Administration a déclaré mardi qu’elle demandait aux États de cesser temporairement d’utiliser le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson « par prudence » après que six femmes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

« À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares », a déclaré la FDA dans un communiqué conjoint avec les Centers for Disease Control and Prevention. « La sécurité du vaccin COVID-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination COVID-19. »

Un porte-parole de la Maison Blanche a référé CNBC à HHS lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Les six cas sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, les symptômes se développant six à 13 jours après avoir reçu le vaccin. Les médecins traitent généralement ce type de caillot sanguin avec de l’héparine, mais les régulateurs de la santé ont noté que cela pourrait être dangereux dans ce cas et ont recommandé un traitement différent.

J&J a déclaré dans un communiqué qu ‘ »aucune relation causale claire » n’avait été identifiée entre les caillots sanguins et le vaccin, ajoutant qu’il travaillait en étroite collaboration avec les régulateurs pour évaluer les données.

Les personnes qui reçoivent le vaccin et « développent de graves maux de tête, des douleurs abdominales, des douleurs aux jambes ou un essoufflement dans les trois semaines suivant la vaccination doivent contacter leur fournisseur de soins de santé », ont déclaré la FDA et le CDC.

Les actions de J&J ont baissé de plus de 3% dans les échanges de pré-commercialisation mardi.

Le CDC convoquera mercredi une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation pour examiner plus en détail les cas, ont annoncé mardi les autorités fédérales de réglementation de la santé. La FDA enquête également sur les cas.

Le vaccin Covid-19 de J & J, comme les injections de Pfizer et Moderna, a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour commencer à distribuer les doses à travers les États-Unis.Une EUA accorde une autorisation conditionnelle basée sur deux mois de données de sécurité, en attendant une autre soumission pour une approbation complète qui nécessite généralement au moins six mois de données.

Lorsque J&J a soumis ses données sur le vaccin Covid à la FDA en février, aucune préoccupation spécifique n’a été identifiée lors de l’analyse par âge, race et comorbidités, selon l’agence. La FDA a déclaré à l’époque que les effets secondaires les plus courants signalés étaient les maux de tête et la fatigue, suivis de douleurs musculaires, de nausées et de fièvre.

Le New York Times signalé pour la première fois les nouvelles.

On ne sait pas comment la pause aura un impact sur l’objectif de J&J de livrer 100 millions de doses aux États-Unis d’ici la fin du mois de mai. La société a déjà été en proie à des problèmes de fabrication après qu’une usine gérée par Emergent BioSolutions a ruiné 15 millions de doses du vaccin.

La semaine dernière, le régulateur européen des médicaments a déclaré avoir trouvé un lien possible entre le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et de rares problèmes de coagulation sanguine. AstraZeneca n’a pas reçu d’autorisation d’utilisation aux États-Unis

Emer Cooke, directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée la semaine dernière qu’une coagulation sanguine inhabituelle avec de faibles plaquettes sanguines serait ajoutée en tant qu’effet secondaire « très rare » aux informations sur le produit du vaccin, avec une multitude d’autres réactions indésirables possibles.

Ce sont les dernières nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.