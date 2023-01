La FDA approuve un nouveau traitement pour la maladie d’Alzheimer précoce

Eisai a déclaré qu’il prévoyait de publier des informations sur le prix de Leqembi (prononcé le-KEM-bee) quelques heures après l’annonce de l’approbation. Un rapport préliminaire de l’Institute for Clinical and Economic Review, une organisation indépendante à but non lucratif qui évalue la valeur des médicaments, a déclaré que pour être rentable pour les patients, le prix devrait être fixé entre 8 500 et 20 600 dollars par an.

Dans sa décision, la FDA a semblé reconnaître les critiques véhémentes qui ont éclaté lorsqu’elle a approuvé Aduhelm en 2021 après qu’un comité de conseillers indépendants et un conseil de hauts fonctionnaires de la FDA ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que cela fonctionnait.

La semaine dernière, une enquête de 18 mois menée par deux comités du Congrès a révélé que le processus d’approbation d’Aduhelm était « entaché d’irrégularités » et impliquait une collaboration inhabituellement étroite avec Biogen. En réponse, la FDA a déclaré que “l’agence a déjà commencé à mettre en œuvre des changements conformes aux recommandations des comités”.

Avec Leqembi, la FDA a inclus un langage plus étroit et plus prudent sur l’étiquette du médicament qu’il n’avait initialement avec Aduhelm. (Après un tollé des médecins et d’autres, il a changé l’étiquette Aduhelm un mois après son approbation.)

L’étiquette Leqembi indique que le médicament ne doit être utilisé que pour les patients aux stades précoces et légers de la maladie d’Alzheimer, correspondant au statut des patients dans les essais cliniques du médicament. Il demande aux médecins de ne pas traiter les patients sans faire des tests pour confirmer qu’ils ont l’une des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer : une accumulation de la protéine amyloïde, que Leqembi (comme Aduhelm) attaque.