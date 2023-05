La FDA approuve un nouveau spray nasal pour inverser les surdoses

« Le risque d’un sevrage de longue durée est très réel et nous essayons de l’éviter », a déclaré le Dr Lewis Nelson, de l’Université Rutgers dans le New Jersey. PA. Nelson est médecin urgentiste et ancien conseiller de la FDA sur les opioïdes.

L’utilisation du médicament peut également déclencher un large éventail de symptômes de sevrage des opioïdes, de la diarrhée à la fréquence cardiaque rapide en passant par l’augmentation de la pression artérielle et plus encore.

Dans une étude menée auprès de personnes qui consommaient des opioïdes à des fins récréatives, les effets indésirables comprenaient une gêne nasale, des maux de tête, des nausées, des étourdissements, des bouffées de chaleur, des vomissements, de l’anxiété, de la fatigue, une congestion nasale et une irritation de la gorge, des douleurs au nez, une diminution de l’appétit, des rougeurs cutanées et une transpiration excessive. , a déclaré la FDA dans son avis d’approbation.

Pourtant, ces effets durables faisaient partie du but du nouveau médicament, ont noté les responsables de la santé américains.

« L’objectif était d’avoir un médicament qui durerait plus longtemps, mais qui atteindrait également le cerveau très rapidement », a déclaré le Dr Nora Volkow, directrice de l’Institut national américain sur l’abus des drogues. PA.

Plus de 103 000 Américains sont morts d’overdoses de drogue en 2022, selon la FDA.

Environ les deux tiers des surdoses mortelles en 2022 étaient liées au fentanyl et à d’autres opioïdes synthétiques. Le fentanyl persiste dans le corps plus longtemps que l’héroïne et les autres opioïdes, le PA a dit.

La FDA a récemment approuvé le spray nasal Narcan, un nom de marque de naloxone, pour être vendu en vente libre.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en ont plus sur les surdoses de drogue et les décès.

SOURCE : US Food and Drug Administration, communiqué de presse, 23 mai 2023 ; Indivior, communiqué de presse, 23 mai 2023 ; Presse associée