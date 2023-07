La FDA approuve un nouveau médicament pour ralentir la maladie d’Alzheimer

6 juillet 2023 – La FDA a approuvé aujourd’hui un nouveau traitement pour la maladie d’Alzheimer précoce qui semble ralentir légèrement la progression de la maladie qui touche plus de 6,5 millions d’Américains.

Le médicament, Leqembi, cible les plaques amyloïdes dans le cerveau des patients, une caractéristique clé de la maladie. Les données de l’étude montrent qu’il peut ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer de 27 % sur 18 mois.

Le médicament a obtenu une approbation accélérée en janvier, ce qui permet à la FDA d’approuver des médicaments pour des conditions lorsqu’il existe un besoin défini. Il s’agit de la première thérapie pour la maladie d’Alzheimer à avoir reçu l’approbation complète de l’agence en 20 ans. La FDA a déclaré que le médicament « a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement significative » du déclin de la maladie. Il existe des risques d’hémorragie cérébrale et d’enflure, qui peuvent parfois être mortelles, a indiqué l’agence.

« L’action d’aujourd’hui est la première vérification qu’un médicament ciblant le processus pathologique sous-jacent de la maladie d’Alzheimer a montré un bénéfice clinique dans cette maladie dévastatrice », a déclaré Teresa Buracchio, directrice par intérim du Bureau des neurosciences du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA. une déclaration. « Cette étude de confirmation a confirmé qu’il s’agit d’un traitement sûr et efficace pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. »

Medicare a déclaré qu’il couvrira le médicament, qui coûtera 26 500 dollars par an, bien que des chercheurs aient rapporté en mai que Medicare ne couvrirait probablement que 80% de ce coût, transmettant plus de 5 000 dollars par an aux patients. La couverture de Medicare exigera également que le médecin du patient participe à un registre qui suit l’efficacité du médicament. Certains défenseurs ont qualifié cela d’obstacle inutile au traitement, car tous les médecins n’accepteront pas le registre.