VENDREDI 9 septembre 2022 (HealthDay News) — Les personnes souhaitant lutter contre les rides auront bientôt une nouvelle option maintenant que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le premier concurrent du Botox depuis des décennies.

Daxxify, fabriqué par Revance Therapeutics Inc. à Nashville, Tennessee, est injecté dans le visage le long des lignes d’inquiétude. Il dure plus longtemps que le Botox, avec environ 80% des utilisateurs ne voyant pas ou peu de lignes faciales quatre mois après l’injection. Pour la moitié des utilisateurs, le traitement a duré six mois, a indiqué la société dans un communiqué.

“Les utilisateurs n’ont pas à y aller une fois tous les trois mois”, a déclaré le Dr Balaji Prasad, qui couvre les produits pharmaceutiques spécialisés en tant qu’analyste pour la Barclays Investment Bank. New York Times. “Dans un monde où le temps presse, avoir un produit avec un facteur de longue durée est extrêmement utile.”

Le nouveau médicament entre maintenant dans le domaine de 3 milliards de dollars des drogues injectables pour le visage. C’est aussi un agent bloquant neuromusculaire et une toxine botulique, comme le Botox d’Abbvie.

“Cela ouvre également la porte à ce que nous pouvons faire avec la thérapeutique”, a déclaré le PDG de Revance, Mark Foley, au Fois. “Si vous pensez aux migraines, à la dystonie cervicale [a neurological condition that affects the muscles in the neck and shoulders]vessie hyperactive, il y a aussi une énorme opportunité médicale.

La société a commencé à tester le médicament sur ces autres problèmes médicaux, a déclaré Foley. Alors que la société essayait de créer un produit qui ne nécessitait aucune aiguille, elle a plutôt découvert un moyen d’utiliser la technologie des peptides pour maintenir la stabilité du produit. Typiquement, des protéines animales ou du sérum humain sont utilisés.

Le Botox est également utilisé pour plus que les rides. C’est un traitement approuvé par la FDA pour les migraines chroniques depuis 2010.

Les utilisateurs de Daxxify dans les études Revance comprenaient certains qui ont ressenti des effets secondaires. Environ 2% des personnes ont développé une paupière tombante, tandis qu’environ 6% ont souffert de maux de tête, a indiqué la société.

Le traitement à base de toxines peut entraîner d’autres effets secondaires, tels qu’une faiblesse musculaire générale ou des difficultés respiratoires, a averti la FDA. Les participants à l’étude Daxxify n’ont montré aucun de ces symptômes.

Revance avait initialement espéré l’approbation de son produit en novembre 2020, mais les plans ont été reportés en raison des restrictions de voyage pandémiques, le Fois signalé. Une inspection finalement menée en juin 2021 a révélé des problèmes avec le processus de contrôle de la qualité et la banque de cellules de travail de l’entreprise, qui contiennent l’ingrédient actif du médicament. Ces préoccupations ont été résolues, le Fois signalé.

Plus d’information

La National Library of Medicine en a plus sur la toxine botulique.