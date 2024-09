La FDA approuve les AirPods Pro 2 d’Apple pour être utilisés comme aides auditives

Les Apple AirPods Pro 2 peuvent bientôt être utilisé comme aide auditiveaprès avoir reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA), ce que les experts appellent un changement radical pour le marché des aides auditives.

La FDA jeudi autorisé un logiciel appelé Hearing Aid Feature (HAF) qui permettra aux écouteurs Apple AirPods Pro 2 et autres appareils Apple AirPods Pro compatibles de fonctionner comme des prothèses auditives lorsqu’ils sont associés à un iPhone ou un iPad compatible iOS 18. C’est la première fois que la FDA autorise un logiciel d’aide auditive en vente libre, a déclaré l’agence.

iOS 18, le logiciel via lequel HAF sera disponible devrait arriver d’ici octobre, Apple l’a déjà déclaré.

La nouvelle application HAF est destinée aux quelque 30 millions d’Américains qui souffrent d’une perte auditive légère à modérée, due au « vieillissement, à l’exposition à des bruits forts, à certains problèmes de santé et à d’autres facteurs », a indiqué la FDA. L’application comprendra également un test auditif, dont les résultats seront utilisés pour personnaliser les paramètres de volume, de tonalité et d’équilibre intégrés à l’aide auditive.

« La perte auditive est un problème de santé publique majeur qui touche des millions d’Américains », a déclaré jeudi Michelle Tarver, directrice par intérim du Centre des appareils et de la santé radiologique de la FDA, dans un communiqué. « L’autorisation de mise sur le marché d’un logiciel d’aide auditive en vente libre sur un produit audio grand public largement utilisé est une nouvelle étape qui fait progresser la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité de l’aide auditive pour les adultes souffrant d’une perte auditive perçue comme légère à modérée. »



En octobre 2022, la FDA a établi une réglementation sur les aides auditives en vente libre permettant aux consommateurs d’acheter les appareils en magasin, plutôt que dans le cabinet d’un médecin, ce qui permet à de nombreuses personnes d’accéder plus facilement aux appareils d’assistance à un prix inférieur.

Les Apple AirPods Pro 2 sont vendus au détail à 249 $, ce qui est bien moins que les milliers de dollars que peuvent coûter d’autres modèles d’aides auditives en vente libre.

Les oto-rhino-laryngologistes espèrent que l’incursion d’Apple sur le marché des prothèses auditives incitera davantage de personnes souffrant de perte auditive à demander de l’aide. Ces appareils pourraient également contribuer à réduire la stigmatisation autour des prothèses auditives, étant donné l’omniprésence des écouteurs, dont les AirPods d’Apple, parmi toutes les populations, y compris celles qui ne souffrent pas de perte auditive.

« Le prix est bien inférieur à celui de certains autres produits de qualité en vente libre, et le fait qu’il soit si grand public nous permet de savoir que lorsque vous concevez quelque chose pour tous, cela aide les personnes malentendantes », a déclaré Barbara Kelley, directrice exécutive de la Hearing Loss Association of America, à CBS MoneyWatch. « Avec l’arrivée d’Apple et la façon dont Apple fait les choses avec beaucoup d’éclat, cela attire vraiment l’attention sur la santé auditive et le traitement de la perte auditive, qui fait partie de la santé globale. »

