La FDA approuve le vaccin Novavax COVID comme premier rappel

Le booster Novavax peut être utilisé par des adultes qui ne trouvent pas ou ne sont pas capables d’utiliser un booster d’ARNm de Pfizer ou Moderna. Il est également disponible pour les personnes qui préfèrent ce vaccin comme rappel aux options d’ARNm. Le rappel Novavax peut être administré au moins six mois après la première série.

“Les États-Unis ont désormais accès au vaccin Novavax COVID-19, avec adjuvant, la première option à base de protéines, en tant que rappel”, a déclaré le président et chef de la direction de Novavax, Stanley Erck, dans un communiqué de presse. “Selon les données du CDC, près de 50 % des adultes qui ont reçu leur série primaire n’ont pas encore reçu leur première dose de rappel. Offrir un autre choix de vaccin peut aider à augmenter les taux de vaccination de rappel COVID-19 pour ces adultes.

Mercredi, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le vaccin à base de protéines de Novavax Inc. comme première dose de rappel. Jusqu’à présent, il n’avait été approuvé qu’en tant que série primaire à deux doses.

Le vaccin Novavax utilise une approche plus traditionnelle pour combattre le virus, apprenant au système immunitaire à reconnaître des fragments modifiés de la protéine de pointe du coronavirus.

Les scientifiques ont créé le vaccin à partir d’une séquence génétique de la souche originale du virus. Les vaccins qui combattent l’hépatite B et la coqueluche sont également fabriqués de cette manière.

Les responsables de la santé publique encouragent les gens à obtenir leurs rappels. Environ 68% des résidents américains ont eu une première série de vaccins COVID, mais seulement 33,5% ont reçu des rappels, selon les données du CDC. Le vaccin de Novavax est l’une des quatre options actuellement disponibles aux États-Unis.

