La FDA approuve le vaccin maternel Pfizer pour les nourrissons

Le Administration des aliments et des médicaments le lundi approuvé un vaccin de Pfizer qui protège les nourrissons du virus respiratoire syncytial, le principale cause d’hospitalisation chez les bébés aux États-Unis

Le vaccin RSV de Pfizer est déjà approuvé et disponible aux États-Unis pour les personnes âgées.

C’est maintenant le deuxième traitement approuvé par la FDA pour prévenir le VRS chez les nourrissons et le premier vaccin. Il utilise l’immunisation maternelle, qui fait référence à la vaccination des mères enceintes afin qu’elles puissent transmettre des anticorps protecteurs à leurs fœtus.

Dans l’attente d’une recommandation des Centers for Disease Control and Prevention, Pfizer espère que le vaccin sera disponible au public d’ici la fin octobre ou le début novembre, ce qui marque le début de la saison du VRS, selon Alejandra Gurtman, vice-présidente principale de l’entreprise. président de la recherche clinique et du développement de vaccins.

« Quand vous pensez à l’échelle mondiale, ce vaccin pourrait potentiellement avoir un énorme impact sur la santé publique », a déclaré Gurtman à CNBC. « Après 50 ans à essayer de trouver un moyen de protéger les bébés pendant les trois ou surtout les six premiers mois de la vie, ce vaccin est quelque chose dont je suis très fier. »

Le Dr Peter Marks, responsable des vaccins de la FDA, a ajouté dans un communiqué que l’approbation offre une autre option aux prestataires de soins de santé et aux femmes enceintes pour « protéger les nourrissons de cette maladie potentiellement mortelle ».

La FDA a approuvé à la mi-juillet un anticorps monoclonal contre le VRS de Sanofi et AstraZeneca qui est directement administré aux nourrissons. Le CDC a recommandé ce médicament pour tous les nourrissons de moins de huit mois et certains bébés plus âgés.

Le groupe de conseillers de l’agence devrait rencontrer et envisager une recommandation pour le vaccin de Pfizer en octobre, mais on ne sait pas comment il se comparera aux directives établies pour le premier traitement puisqu’il n’est pas administré aux nourrissons.

Le jab de Pfizer est spécifiquement administré aux femmes enceintes à la fin du deuxième ou du troisième trimestre de leur grossesse. Le vaccin à dose unique déclenche des anticorps qui sont transmis au fœtus, ce qui lui assure une protection contre le VRS de la naissance jusqu’aux six premiers mois de la vie.

Le VRS provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume. Mais les jeunes enfants et les adultes plus âgés sont particulièrement vulnérables aux infections à VRS plus graves.

Chaque année, le virus tue quelques centaines d’enfants de moins de 5 ans et 6 000 à 10 000 personnes âgées, selon le CDC.

Le tir aiderait les États-Unis à combattre la prochaine saison de RSV alors qu’il se détache d’un exceptionnellement grave année.

Les cas de virus chez les enfants et les personnes âgées ont submergé les hôpitaux à travers le pays, en grande partie parce que le public a cessé de pratiquer les mesures de santé pandémiques de Covid qui avaient aidé à contenir la propagation du VRS.