La FDA approuve le vaccin Covid mis à jour par Novavax

La Food and Drug Administration a approuvé mardi Novavax Le vaccin Covid mis à jour pour utilisation d’urgence chez les personnes âgées de 12 ans et plus, mettant le vaccin sur la bonne voie pour être déployé des semaines après les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderne atteint les Américains.

Le nouveau vaccin monosouche de Novavax, qui cible la sous-variante omicron XBB.1.5, a encore besoin d’une recommandation mise à jour des Centers for Disease Control and Prevention avant que les patients puissent y accéder dans les pharmacies, les centres de santé et autres sites de distribution.

La société a déclaré dans un communiqué qu’elle attendait « imminemment » une recommandation du CDC. Des doses du vaccin seront probablement disponibles dans les prochains jours, a ajouté Novavax.

« L’autorisation de Novavax aujourd’hui signifie que les gens auront désormais le choix d’une option à base de protéines sans ARNm pour les aider à se protéger contre le Covid-19, qui est désormais la quatrième cause de décès aux États-Unis », a déclaré John Jacobs, PDG de Novavax, dans le communiqué. déclaration. « Dans les prochains jours, les particuliers aux États-Unis pourront se rendre dans les grandes pharmacies, cabinets de médecins, cliniques et diverses entités gouvernementales pour recevoir un vaccin Novavax mis à jour. »

Les responsables de la santé publique considèrent le vaccin de Novavax comme une alternative précieuse pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir d’injections d’ARN messager de Pfizer et Moderna, qui enseignent aux cellules comment fabriquer des protéines qui déclenchent une réponse immunitaire contre Covid. Le vaccin de Novavax repousse le virus grâce à une technologie basée sur les protéines, une méthode vieille de plusieurs décennies utilisée dans les vaccinations de routine contre l’hépatite B et le zona.

Le mois dernier, la FDA et le CDC ont donné leur feu vert aux injections XBB.1.5 de Pfizer et Moderna pour tous les Américains âgés de six mois et plus. Ces directives générales d’éligibilité s’appliqueront probablement également au vaccin mis à jour de Novavax, a déclaré le Dr Demeter Daskalakis, responsable du CDC, lors d’une réunion des conseillers de l’agence le mois dernier.

Jusqu’à présent, environ 2 millions d’Américains ont reçu les vaccins Covid mis à jour des deux sociétés, a déclaré l’administration Biden la semaine dernière, alors même que les patients désireux de recevoir leur dose ont été confrontés à des retards d’assurance inattendus et à des problèmes de disponibilité.

Quoi qu’il en soit, les trois injections devraient aider les États-Unis à lutter contre la propagation du Covid cet automne et cet hiver, lorsque le virus se propage généralement à des niveaux plus élevés.

Le pays connaît déjà une augmentation des cas et des hospitalisations. Bien que les niveaux restent bien inférieurs aux précédentes vagues de Covid aux États-Unis, il s’agit toujours de la première hausse notable depuis l’hiver dernier et a même entraîné le retour des mandats de masques pour une poignée d’entreprises et d’écoles.

Cette augmentation est due à de nouvelles souches du virus qui gagnent du terrain dans tout le pays à mesure que XBB.1.5 diminue progressivement. Cela inclut EG.5, ou Eris, une souche omicron qui représente 29,4% de tous les cas dès samedi, selon le CDC.

Un porte-parole de Novavax a déclaré le mois dernier que son nouveau vaccin Covid avait généré une « large réponse immunitaire » contre Eris et une autre souche à propagation rapide appelée XBB.1.16.6 – qui sont toutes deux des descendants d’omicron.

Mais il n’est pas clair si le nouveau vaccin de la société protégera contre BA.2.86, une souche omicron hautement mutée que les responsables de la santé surveillent de près malgré le petit nombre de cas. Novavax a déclaré le mois dernier qu’il testait toujours son vaccin contre BA.2.86.

Le déploiement du nouveau vaccin de Novavax intervient des mois après la fin de l’urgence de santé publique américaine Covid.

La fin de cette déclaration signifie que les trois fabricants vendront leurs vaccins mis à jour directement aux prestataires de soins de santé et se disputeront des parts de marché commerciales. Auparavant, le gouvernement achetait les vaccins directement auprès des fabricants à prix réduit pour les distribuer gratuitement à tous les Américains.

Lors de la réunion consultative du mois dernier, Novavax a déclaré que le prix catalogue de son vaccin était de 130 dollars par dose.

Les programmes fédéraux et d’entreprise visent à combler le vide laissé aux Américains non assurés. Cela inclut le programme Bridge Access de l’administration Biden, qui fournira gratuitement des vaccins Covid aux personnes sous-assurées et non assurées.

On ne sait pas combien d’Américains retrousseront leurs manches et prendront les nouveaux vaccins de Novavax, Pfizer et Moderna.

Mais environ 42 % des Américains interrogés par le CDC en août ont déclaré qu’ils « recevraient certainement » ou « probablement » un vaccin contre le Covid cet automne, a déclaré le Dr Megan Wallace, épidémiologiste du CDC, lors de la réunion consultative.