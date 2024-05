La FDA approuve le traitement nocturne quotidien du TDAH de Tris Pharma

Les stimulants sont généralement l’option de prédilection des médecins qui prescrivent des traitements pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Mais certains patients atteints de TDAH ne répondent pas adéquatement aux stimulants ou ont des difficultés avec leurs effets secondaires.

Tris Pharma, qui propose une nouvelle alternative, gagné Approbation de la FDA pour Onyda XR (chlorhydrate de clonidine). La suspension buvable à libération prolongée devient le premier médicament liquide non stimulant du TDAH et le seul non stimulant à administration nocturne dans l’indication.

Onyda XR peut être utilisé en monothérapie ou en association avec des stimulants du système nerveux central chez les patients pédiatriques âgés de 6 ans et plus. Tris s’attend à ce qu’Onyda XR soit disponible au second semestre de cette année.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’entreprise, le PDG et fondateur Ketan Mehta a déclaré que Tris prévoyait « d’avoir des détails sur les prix disponibles » à l’approche du lancement.

Onyda XR s’ajoute au portefeuille de médicaments contre le TDAH proposé par le fabricant privé de médicaments du New Jersey, âgé de 24 ans, qui développe et fabrique des génériques spécialisés ainsi que des produits de marque et en vente libre.

Tris vend des médicaments contre le TDAH sous forme liquide et en comprimés pour adultes et enfants. Tous ont été développés avec la technologie d’administration de médicaments LiquiXR de la société, qui permet de transformer des produits à libération immédiate en produits à libération prolongée, permettant un dosage une fois par jour.

La plateforme a facilité le développement d’Onyda XR à partir d’un composé plus ancien. La FDA signé J’ai pris des pilules de clonidine pour traiter l’hypertension artérielle il y a 50 ans. Par ailleurs, Viatris commercialise Duraclonune formulation injectée de clonidine utilisée en association avec des opiacés pour soulager les douleurs intenses chez les patients cancéreux.

À la lumière de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis, Tris a dessiné attention pour ses efforts visant à développer le cébranopadol, un opioïde qui ne crée pas autant de dépendance.

L’année dernière, Tris et Pfizer ont été accusés par l’État du Texas d’avoir sciemment fourni un médicament compromis contre le TDAH, Quillivant XR, à un programme Medicaid de l’État destiné aux enfants de familles à faible revenu. Tris avait aidé développer le médicament et a servi de partenaire de fabrication.