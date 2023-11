La FDA approuve le premier vaccin pour prévenir la maladie causée par le virus Chikungunya

Pour diffusion immédiate: 09 novembre 2023

Aujourd’hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Ixchiq, le premier vaccin contre le chikungunya. Ixchiq est approuvé pour les personnes de 18 ans et plus qui présentent un risque accru d’exposition au virus chikungunya.

Le virus chikungunya se transmet principalement aux humains par la piqûre d’un moustique infecté. Le chikungunya constitue une menace sanitaire mondiale émergente, avec au moins 5 millions de cas d’infection par le virus chikungunya signalés au cours des 15 dernières années. Le risque d’infection le plus élevé se situe dans les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et dans certaines parties des Amériques où les moustiques porteurs du virus chikungunya sont endémiques. Cependant, le virus du chikungunya s’est propagé à de nouvelles zones géographiques, entraînant une augmentation de la prévalence mondiale de la maladie.

Les symptômes les plus courants du chikungunya comprennent la fièvre et les douleurs articulaires. D’autres symptômes peuvent inclure une éruption cutanée, des maux de tête et des douleurs musculaires. Certaines personnes peuvent ressentir des douleurs articulaires débilitantes qui persistent pendant des mois, voire des années. Le traitement comprend du repos, des liquides et des médicaments en vente libre contre la douleur et la fièvre.

« L’infection par le virus chikungunya peut entraîner une maladie grave et des problèmes de santé prolongés, en particulier chez les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents », a déclaré Peter Marks, MD, Ph.D., directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA. « L’approbation d’aujourd’hui répond à un besoin médical non satisfait et constitue une avancée importante dans la prévention d’une maladie potentiellement débilitante avec des options de traitement limitées.

Ixchiq est administré en dose unique par injection dans le muscle. Il contient une version vivante et affaiblie du virus du chikungunya et peut provoquer chez le vacciné des symptômes similaires à ceux ressentis par les personnes atteintes de la maladie du chikungunya.

L’innocuité d’Ixchiq a été évaluée dans deux études cliniques menées en Amérique du Nord dans lesquelles environ 3 500 participants âgés de 18 ans et plus ont reçu une dose du vaccin, une étude incluant environ 1 000 participants ayant reçu un placebo. Les effets secondaires les plus fréquemment signalés par les vaccinés étaient des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fièvre, des nausées et une sensibilité au site d’injection.

De plus, bien que cela n’ait pas été fréquemment signalé, des effets indésirables graves de type chikungunya qui ont empêché l’activité quotidienne et/ou nécessité une intervention médicale sont survenus chez 1,6 % des receveurs d’Ixchiq et chez aucun des receveurs du placebo. Deux receveurs présentant des effets indésirables graves de type chikungunya ont été hospitalisés. En outre, certains receveurs ont présenté des effets indésirables prolongés de type chikungunya qui ont duré au moins 30 jours. Les informations de prescription comprennent un avertissement informant que le vaccin peut provoquer des effets indésirables graves ou prolongés de type chikungunya.

La FDA exige que la société mène une étude post-commercialisation pour évaluer le risque sérieux d’effets indésirables graves de type chikungunya suite à l’administration d’Ixchiq.

La transmission du virus du chikungunya aux nouveau-nés par des femmes enceintes présentant une virémie (virus présent dans le sang) à l’accouchement a été rapportée et peut provoquer une maladie à virus chikungunya grave, potentiellement mortelle, chez les nouveau-nés. Dans une étude qui évaluait si le virus vaccinal était présent dans le sang après la vaccination, le virus vaccinal était détecté dans le sang de la plupart des individus au cours de la première semaine suivant la vaccination ; le virus vaccinal n’a pas été détecté 14 jours après la vaccination. Les informations de prescription comprennent un avertissement informant qu’on ne sait pas si le virus du vaccin peut être transmis des personnes enceintes aux nouveau-nés, ni si le virus du vaccin peut provoquer des effets indésirables chez le nouveau-né. L’avertissement indique également que lorsqu’ils envisagent une administration à des personnes enceintes, les prestataires de soins de santé doivent prendre en considération le risque d’exposition au virus du chikungunya, l’âge gestationnel et les risques pour le fœtus ou le nouveau-né de maladie causée par le virus du chikungunya chez la personne enceinte.

L’efficacité d’Ixchiq est basée sur les données de réponse immunitaire provenant d’une étude clinique menée aux États-Unis chez des individus âgés de 18 ans et plus. Dans cette étude, la réponse immunitaire de 266 participants ayant reçu le vaccin a été comparée à la réponse immunitaire de 96 participants ayant reçu un placebo. Le niveau d’anticorps évalué chez les participants à l’étude était basé sur un niveau qui s’est révélé protecteur chez des primates non humains ayant reçu du sang de personnes vaccinées. Presque tous les participants à l’étude vaccinale ont atteint ce niveau d’anticorps.

Ixchiq a été approuvé via la voie d’approbation accélérée. L’approbation accélérée permet à la FDA d’approuver certains produits pour des affections graves ou potentiellement mortelles sur la base de preuves de l’efficacité d’un produit qui sont raisonnablement susceptibles de prédire un bénéfice clinique. Dans l’évaluation d’Ixchiq par la FDA en vue d’une approbation accélérée, les preuves de l’efficacité sont basées sur les données de réponse immunitaire chez les participants aux essais cliniques. Comme condition d’approbation d’Ixchiq, la FDA exige que des études cliniques de confirmation soient menées pour vérifier le bénéfice clinique.

Ixchiq a obtenu les désignations Fast Track et Breakthrough Therapy et la candidature a obtenu un examen prioritaire. En outre, la FDA a accordé au fabricant d’Ixchiq un bon d’examen prioritaire pour les maladies tropicales, en vertu d’une disposition incluse dans la Food and Drug Administration Amendments Act de 2007. Cette disposition vise à encourager le développement de nouveaux médicaments et produits biologiques pour la prévention et le traitement. de certaines maladies tropicales.

La FDA a accordé l’approbation d’Ixchiq à Valneva Austria GmbH.

