La FDA approuve le premier vaccin contre le virus du chikungunya

La Food and Drug Administration des États-Unis dit jeudi qu’il a approuvé le premier vaccin destiné à prévenir la maladie causée par le virus chikungunya.

Le vaccin à dose unique, Ixchiq, fabriqué par Valneva Austria GmbH, est approuvé pour les adultes présentant un risque accru d’exposition au virus. Ixchiq a été accordé voie rapide et thérapie révolutionnaire désignations.

Le chikungunya, une maladie transmise par les moustiques dont le nom dans le dialecte makonde africain signifie « se pencher de douleur », n’a pas de traitement spécifique et peut être débilitante, voire mortelle, pour les nouveau-nés. Les experts de la santé considèrent qu’il s’agit d’une menace émergente pour la santé mondiale, aggravée par le changement climatique, avec au moins 5 millions de cas au cours des 15 dernières années, même si les décès et les maladies graves sont rares, selon l’organisme. Organisation Mondiale de la Santé.

Les personnes les plus exposées au risque d’infection vivent en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans certaines parties des Amériques, où les moustiques porteurs du chikungunya sont endémiques, mais la crise climatique a propagé le virus vers de nouvelles régions du monde.

Avant 2006, le virus était rarement identifié, même chez les voyageurs américains. les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis mais des études ont identifié quelques dizaines de cas chez des voyageurs américains entre 2006 et 2013. Fin 2014, des cas résultant d’une transmission locale ont été signalés dans les régions les plus chaudes des États-Unis : Floride, Texas, Porto Rico et îles Vierges américaines.

Les personnes atteintes du chikungunya ont généralement de la fièvre et peuvent développer des douleurs articulaires. Ils peuvent également avoir des maux de tête, des douleurs musculaires et une éruption cutanée. Pour certains, les douleurs articulaires peuvent être débilitantes et durer des années. Selon les recherches, environ 20 à 30 % des cas devraient devenir chroniques. Pour les nouveau-nés, le chikungunya peut constituer une menace potentiellement mortelle.

Ixchiq contient une version vivante et affaiblie du virus, elle peut donc provoquer des symptômes similaires à ceux d’une infection.

La FDA a déclaré que dans une étude, le virus du vaccin avait été détecté dans le sang des personnes au cours des premières semaines suivant leur vaccination. Les informations de prescription fournies avec le vaccin comportent un avertissement visant à garantir que les prestataires de soins de santé informent leurs patients qu’on ne sait pas si le virus du vaccin peut être transmis d’une personne enceinte à son nouveau-né, et qu’il n’est pas clair si le virus du vaccin peut être transmis. blesser un nouveau-né. L’avertissement indique aux prestataires de peser la menace du virus pour la patiente, ainsi que l’âge gestationnel et les risques pour le fœtus ou le nouveau-né dus à la maladie.

Parce qu’il n’y a pas traitement spécifique pour le chikungunya, les médecins disent généralement aux patients de se reposer, de boire beaucoup de liquides et de prendre des médicaments en vente libre pour gérer leur fièvre ou leur douleur. Mais les scientifiques affirment qu’un vaccin constitue la meilleure option pour les personnes vulnérables au virus.

“L’infection par le virus chikungunya peut entraîner une maladie grave et des problèmes de santé prolongés, en particulier chez les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents”, a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, dans un communiqué de l’agence. . « L’approbation d’aujourd’hui répond à un besoin médical non satisfait et constitue une avancée importante dans la prévention d’une maladie potentiellement débilitante avec des options de traitement limitées.

La FDA exige que le fabricant de vaccins Valneva réalise une étude post-commercialisation pour s’assurer qu’il n’y a pas de risques sérieux pour le vaccin.

Les effets secondaires les plus courants signalés dans les études soumises à la FDA pour l’approbation du vaccin comprenaient des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, de la fièvre, une sensibilité au site d’injection et une fatigue. Près de 2 % des personnes ayant reçu le vaccin ont présenté des effets indésirables graves de type chikungunya nécessitant une intervention médicale. Seules deux des quelque 3 500 personnes participant aux essais ont dû être hospitalisées en raison de cette réaction. Certains ont également eu une réaction indésirable de type chikungunya qui a duré au moins 30 jours. Le vaccin est accompagné d’un avertissement pour encourager les prestataires à discuter de toute réaction potentielle qu’un patient pourrait avoir au vaccin.