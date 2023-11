La FDA approuve le premier vaccin contre le virus chikungunya transmis par les moustiques

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le La Food and Drug Administration a approuvé le premier vaccin au monde pour prévenir le chikungunyaune maladie transmise par les moustiques qui peut provoquer des douleurs articulaires débilitantes pendant des mois, voire des années. Le vaccin, vendu sous la marque Ixchiq, arrive à un moment où les experts en santé publique s’inquiètent de plus en plus de la propagation des maladies à transmission vectorielle à de nouvelles régions en raison du changement climatique, posant un risque accru pour la santé humaine.

“L’approbation d’aujourd’hui répond à un besoin médical non satisfait et constitue une avancée importante dans la prévention d’une maladie potentiellement débilitante avec des options de traitement limitées”, a déclaré Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, dans un communiqué.

Le chikungunya est une maladie virale transmise à l’homme par les piqûres de personnes infectées. Aedes les moustiques, en particulier Aedes aegypti et Aedes albopictus. Ses symptômes comprennent une forte fièvre, de graves douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête et des éruptions cutanées. Des cas de chikungunya ont été identifiés plus de 110 pays en Asie, en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Il y a eu plus de 2 millions de cas signalés dans le monde depuis 2005selon l’Organisation mondiale de la santé.

Avant 2006, le virus a rarement été identifié chez les voyageurs américains, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mais depuis lors, en moyenne 28 personnes par an sont testées positives pour la maladie. En 2022, le CDC a rapporté 81 cas liés aux voyages.

Les experts en santé publique craignent que le nombre de cas continue d’augmenter, car les températures plus chaudes sont optimales pour que les moustiques porteurs du virus se multiplient et se développent.

“Il s’agit vraiment d’un vaccin pour l’avenir, car le chikungunya n’est pas encore très présent, mais il semble qu’il le sera dans les décennies à venir”, a déclaré Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College de Médecine et codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development.

Hotez affirme que le changement climatique et l’urbanisation sont les principaux responsables de la prévalence croissante des maladies à transmission vectorielle telles que le chikungunya. Il a ajouté que l’approbation d’Ixchiq jette les bases d’autres vaccins destinés à traiter les maladies liées aux moustiques.

La FDA a approuvé Ixchiq, fabriqué par la société de biotechnologie Valneva Austria GmbH, en dose unique pour les personnes de 18 ans et plus présentant un risque accru d’exposition à la maladie.

L’approbation a été accordée dans le cadre du processus d’approbation accéléré de la FDA, conçu pour accélérer les traitements « raisonnablement probables » pour les maladies graves ou potentiellement mortelles. Dans le cadre de ce processus, la FDA a évalué la sécurité du vaccin dans deux études cliniques et testé son efficacité sur la base des niveaux d’anticorps présents chez 266 participants ayant reçu le vaccin. La FDA a rapporté que presque tous les participants avaient les mêmes niveaux d’anticorps que ceux qui se sont révélés protecteurs chez les primates non humains.

Des données supplémentaires sur le vaccin sont nécessaires pour confirmer son efficacité et la gravité de ses effets secondaires, notamment des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre et une sensibilité au site d’injection. Dans le cadre du processus d’approbation, la FDA exige que le fabricant mène des études supplémentaires après l’administration des injections.

“Au fur et à mesure que ce vaccin est déployé, il sera important de savoir que ce vaccin prévient la maladie, et c’est le genre d’étapes qui doivent être suivies pour confirmer que ce sera un succès en matière de santé publique”, a déclaré Albert Ko. , médecin spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste à la Yale School of Public Health.