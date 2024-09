La FDA approuve le premier vaccin antigrippal sous forme de spray nasal que vous pouvez administrer à domicile : ScienceAlert

Pas de médecin ? Pas de problème.

Pour la première fois, la Food and Drug Administration américaine a approuvé vendredi un spray nasal grippe vaccin à auto-administration.

À partir de l’automne prochain, le FluMist d’AstraZeneca, autorisé en 2003 pour être administré par un professionnel de la santé, sera disponible pour les Américains ordinaires via une pharmacie en ligne.

Le spray sans aiguille serait expédié après une évaluation préalable.

« L’approbation aujourd’hui du premier grippe « Le vaccin à administrer soi-même ou par un soignant offre une nouvelle option pour recevoir un vaccin contre la grippe saisonnière sûr et efficace, potentiellement plus pratique, plus flexible et plus accessible pour les individus et les familles », dit Peter Marks, haut responsable de la FDA.

Toute personne de plus de 18 ans sera autorisée à s’administrer le vaccin ou à administrer le vaccin à une autre personne. Son utilisation est approuvée pour toute personne âgée de 2 à 49 ans.

FluMist est basé sur une forme affaiblie de grippe vivante virus.

La grippe saisonnière provoque environ un milliard d’infections chaque année, selon le Organisation Mondiale de la Santédont jusqu’à 650 000 décès.

Depuis la saison 2020-21, les taux de vaccination ont diminué de 3,3 %, mais une enquête récente indique que les options de vaccination à domicile pourraient stimuler la vaccination.

