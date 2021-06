La FDA approuve le premier nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer en près de 20 ans – malgré la controverse sur les résultats des essais

La FDA a approuvé le premier nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer en près de 20 ans malgré la controverse sur les résultats des essais.

L’aducanumab fait partie d’une longue liste de médicaments visant à éliminer les dépôts collants d’une protéine appelée bêta-amyloïde du cerveau des patients aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer afin d’éviter ses ravages, notamment la perte de mémoire et la capacité de prendre soin de soi-même.

Le médicament a été approuvé Crédit : Reuters

Le médicament de Biogen avait été salué par les défenseurs des patients et certains neurologues désireux d’avoir une option efficace pour les patients atteints de la maladie mortelle, mais d’autres médecins ont déclaré que les résultats des essais cliniques étaient incohérents et que des preuves supplémentaires étaient nécessaires.

L’aducanumab a été étudié chez des patients atteints d’une maladie précoce dont le test est positif pour un composant des plaques amyloïdes cérébrales.

Certains patients de l’essai ont présenté un gonflement cérébral potentiellement dangereux.

Biogen a estimé qu’environ 1,5 million d’Américains seraient éligibles pour un traitement par aducanumab, qui est administré par perfusion mensuelle, ce qui soulève des inquiétudes quant aux coûts pour le système de santé.

Les actions de Biogen ont augmenté de près de 3% à 294,37 $ lundi avant la décision, après avoir augmenté de 5% vendredi.

La maladie d’Alzheimer est la sixième cause de décès aux États-Unis. Il existe « un besoin médical profond et énorme non satisfait » pour de nouveaux traitements, a déclaré Billy Dunn, directeur de l’évaluation des produits de neurologie pour la FDA, lors d’une réunion du comité consultatif en novembre.

L’aducanumab vise à éliminer les dépôts collants d’une protéine appelée bêta-amyloïde du cerveau des patients aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer afin d’éviter les ravages de la perte de mémoire.

La théorie de l’amyloïde est au centre de la recherche sur la maladie d’Alzheimer depuis de nombreuses années avec une longue liste d’échecs à démontrer, et semblait sous assistance respiratoire jusqu’à ce que Biogen relance son programme d’aducanumab.

Le médicament de Biogen a été salué par des groupes de patients et certains neurologues désireux d’une option efficace pour traiter la maladie mortelle, mais les résultats des essais ont été incohérents.

Une étude de phase III sur l’aducanumab a entraîné un bénéfice statistiquement significatif de 23 % pour ralentir le déclin de la cognition et de la fonction quotidienne par rapport à un placebo.

Cependant, une deuxième grande étude n’a pas réussi à montrer cet avantage, ce qui a conduit Biogen et son partenaire Eisai Co à abandonner le développement en mars 2019.

Ils ont inversé le cours en octobre, affirmant qu’une analyse plus détaillée de l’étude par l’entreprise a montré que certains patients atteints de formes très précoces de la maladie ont bénéficié de la prise de doses plus élevées sur une période prolongée.

C’était suffisant pour certains défenseurs désespérés de tout ce qui pourrait aider.

Les opposants affirment que la FDA risque de créer un précédent pour abaisser ses normes, ouvrant la voie à des médicaments coûteux et potentiellement inefficaces en n’exigeant pas de preuves vraiment convaincantes pour l’approbation.

Les eaux se sont encore brouillées lorsque le personnel de la FDA a conclu que l’essai réussi offrait suffisamment de preuves convaincantes, seulement pour qu’un panel de conseillers externes de l’agence vote en novembre que les données ne prouvaient pas que l’aducanumab pouvait ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer. Depuis, les défenseurs rassemblent des soutiens.

« Nous pensons que la perspective du panel était trop étroite … Nous concluons que l’aducanumab atteint la norme d’efficacité significative avec une sécurité adéquate », ont écrit six experts éminents de la maladie d’Alzheimer le mois dernier dans Alzheimer’s Research & Therapy.

