La FDA approuve le médicament révolutionnaire contre la maladie d’Alzheimer Lecanemab

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis A approuvé Lecanemab, un médicament révolutionnaire pour traiter la maladie d’Alzheimer, qui est fabriqué par les sociétés de biotechnologie Biogen et Eisai.

Le médicament est un anticorps monoclonal humanisé administré par voie intraveineuse qui cible l’amyloïde, la protéine toxique du cerveau liée à la maladie cognitive.

Lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi, agit avec le système immunitaire de l’organisme pour éliminer l’accumulation de protéines amyloïdes dans le cerveau.

Le Dr Billy Dunn, directeur du Bureau des neurosciences du Centre d’évaluation et de recherche des médicaments de la FDA, a déclaré : « La maladie d’Alzheimer handicape incommensurablement la vie de ceux qui en souffrent et a des effets dévastateurs sur leurs proches. Cette option de traitement est la dernière thérapie pour cibler et affecter le processus pathologique sous-jacent de la maladie d’Alzheimer, au lieu de traiter uniquement les symptômes de la maladie.

Les découvertes de la essai clinique du médicament a révélé que “lecanemab réduisait les marqueurs de l’amyloïde au début de la maladie d’Alzheimer et entraînait un déclin modérément moindre des mesures de la cognition et de la fonction que le placebo à 18 mois, mais était associé à des événements indésirables”.

Les effets secondaires les plus courants du médicament étaient des réactions liées à la perfusion, des maux de tête et Aria (anomalies d’imagerie liées à l’amyloïde), qui se présente sous la forme d’un gonflement et d’un saignement du cerveau. Les symptômes comprennent des maux de tête, de la confusion, des étourdissements, des changements de vision, des nausées et des convulsions. Certains patients de l’essai clinique ont éprouvé des maux de tête, des problèmes de vision et de la confusion.

L’importance de la protéine amyloïde dans la maladie d’Alzheimer a été découverte pour la première fois par le généticien et biologiste moléculaire britannique, le professeur Sir John Hardy, il y a plus de 30 ans.

Lors de la détection de la protéine amyloïde dans le cerveau, un médecin peut recommander l’administration de Lecanemab, via une poche goutte-à-goutte toutes les deux semaines.

La question de savoir si le médicament sera ou non couvert par Medicare, le système national de santé du gouvernement américain pour les personnes âgées – les personnes les plus à risque de développer la maladie d’Alzheimer, est également à l’étude.

Lecanemab doit avoir un prix inférieur à 20 600 $ par an pour être rentable, selon l’Institute for Clinical and Economic Review.

Peu d’autres médicaments se sont avérés efficaces dans le traitement de la maladie d’Alzheimer. Un autre médicament, l’Aducanumab, approuvé par la FDA en juin 2021, est le premier traitement à démontrer que l’élimination de l’amyloïde est susceptible de réduire le déclin de la fonction cognitive. Mais l’approbation de ces médicaments a fait l’objet de critiques au sein de la communauté scientifique.

Il y a eu quelques critiques sur les médicaments utilisés pour traiter la maladie d’Alzheimer, en grande partie à cause de la vitesse à laquelle ils ont été approuvés.

La FDA a approuvé à la fois l’Aducanumab, qui est commercialisé sous le nom d’Aduhelm, et le Lecanemab selon un calendrier accéléré, ce qui prendrait normalement des années pour être approuvé.

La FDA propose une approbation accélérée pour certains médicaments aux avantages incertains s’ils sont destinés à des maladies graves pour lesquelles peu de traitements sont disponibles. Les experts de la santé affirment qu’il n’y a pas preuve concluante L’aducanumab ralentit la maladie neurologique. Aducanumab coûte 56 000 $ par an et Medicare ne couvre pas le médicament à moins que le patient ne soit inscrit à un essai clinique approuvé.

L’Association Alzheimer a déposé une demande officielle en décembre de l’année dernière, demandant aux Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) de fournir une couverture complète et sans restriction pour les traitements de la maladie d’Alzheimer approuvés par la FDA.

La maladie d’Alzheimer touche près de 6,5 millions d’Américains. Afin de savoir si une personne risque de développer la maladie d’Alzheimer, une tomographie par émission de positrons (TEP) peut déterminer si la protéine amyloïde est présente dans le cerveau, mais cela peut coûter des milliers de dollars et Medicare limite sa couverture de ces scans. . Un autre test de liquide céphalo-rachidien, ou « spinal tap », permet de détecter la présence de la protéine, mais son caractère douloureux et invasif dissuade de nombreux patients.