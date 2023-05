La FDA approuve le médicament Pfizer Covid pour les adultes à haut risque

La Food and Drug Administration jeudi accordé pleine approbation de Pfizer’s Pilule antivirale Covid, Paxlovid, pour les adultes à haut risque de tomber gravement malades avec le virus.

Paxlovid est spécifiquement conseillé pour le traitement du Covid léger à modéré chez les adultes de plus de 50 ans et les personnes souffrant de certaines conditions médicales qui les exposent à un risque plus élevé de se retrouver à l’hôpital ou de mourir de Covid.

Cela inclut ceux qui souffrent de diabète, de maladies cardiaques, de cancer ou d’un système immunitaire affaibli.

Autant que les trois quarts des adultes aux États-Unis sont à haut risque de Covid sévère.

« L’approbation d’aujourd’hui démontre que Paxlovid a satisfait aux normes rigoureuses de l’agence en matière de sécurité et d’efficacité, et qu’il reste une option de traitement importante pour les personnes à haut risque de progression vers une forme sévère de COVID-19, y compris celles déjà immunisées », a déclaré le Dr Patrizia Cavazzoni, directeur du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA, a déclaré dans un communiqué de presse.

La FDA a rendu Paxlovid disponible pour la première fois en décembre 2021 sous autorisation d’utilisation d’urgence pour les personnes à haut risque âgées de 12 ans et plus. Sous cette désignation, la FDA a rapidement approuvé le traitement sur la base des données préliminaires des essais cliniques.

La dernière décision de la FDA signifie qu’il existe désormais de nombreuses données cliniques indiquant que Paxlovid est sûr et efficace.

Le traitement consiste en deux médicaments : le nirmatrelvir, qui bloque une enzyme clé dont le virus Covid a besoin pour se répliquer, et le ritonavir, qui renforce la capacité du premier médicament à combattre l’infection.

Pfizer et la FDA considèrent le traitement comme un outil complémentaire important à la vaccination qui peut aider les Américains à haut risque à gérer leurs infections à Covid et finalement sauver des vies.

Des chercheurs de la FDA ont estimé, sur la base des taux de Covid en janvier, que Paxlovid pourrait « conduire à 1 500 vies sauvées et 13 000 hospitalisations évitées chaque semaine » aux États-Unis

Mais on ne sait pas combien de personnes suivront le traitement plus tard cette année.

Le gouvernement américain a 1,1 million de cures de traitement disponibles gratuitement dans tout le pays, selon les données fédérales, et a signé un accord fin de l’année dernière pour commander plus.

Une fois cette période écoulée, le gouvernement prévoit de déplacer la distribution de Paxlovid vers le marché commercial.

Cela signifie que Pfizer vendra Paxlovid directement aux prestataires de soins de santé à un prix que la société n’a pas divulgué. Paxlovid coûte environ 530 $ par cours maintenant.

Pfizer, qui a vu les ventes de Paxlovid grimper à près de 19 milliards de dollars en 2022, s’attend à ce que les revenus du médicament chutent de 58 % en 2023.

En mars, un panel indépendant de conseillers de la FDA a recommandé le traitement sur la base de trois des essais cliniques de Pfizer.

Un essai a examiné des adultes à haut risque qui n’étaient pas vaccinés et qui n’avaient jamais été infectés par Covid.

Cet essai a révélé que Paxlovid réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 86 % chez les adultes traités dans les cinq jours suivant leurs premiers symptômes, et de 89 % chez ceux traités dans les trois jours, selon un examen par la FDA des données de la société.

Aucun problème majeur de sécurité n’a été identifié dans l’essai, selon l’examen, bien que l’agence ait signalé 137 médicaments susceptibles d’entraîner des effets indésirables graves s’ils interagissent avec Paxlovid.

La FDA a déclaré que les médicaments les plus courants qui posaient des problèmes de sécurité étaient les immunosuppresseurs, qui sont souvent utilisés pour traiter le VIH et les patients ayant subi une greffe d’organe.

Le bureau de surveillance et d’épidémiologie de la FDA a enregistré 271 rapports d’événements indésirables graves potentiellement liés à des interactions médicamenteuses avec Paxlovid, dont 147 hospitalisations et six décès, fin janvier.

Le personnel de la FDA a déclaré que ces événements pourraient potentiellement être évités en ajustant la dose de certains médicaments, en augmentant la surveillance des patients et en veillant à ce que l’étiquetage des produits informe les prescripteurs et les patients des interactions médicamenteuses potentielles.

Pour certains médecins, un autre sujet de préoccupation est le « cas de rebond » de Paxlovid. C’est à ce moment-là que les patients qui suivent le traitement voient leurs symptômes de Covid réapparaître ou sont testés positifs peu de temps après leur rétablissement initial.

Des rapports sur ces cas sont apparus peu de temps après l’entrée de Paxlovid sur le marché.

Le président Joe Biden et son ancien conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci, ont apparemment récupéré de Covid après avoir pris le cocktail antiviral, mais ont de nouveau été testés positifs peu de temps après leur rétablissement.

Un examen par la FDA des essais cliniques de Pfizer a révélé que les taux globaux de rebond variaient de 10% à 16%, « sans preuve d’un taux plus élevé de rebond des symptômes ou de rebond modéré des symptômes » chez les patients ayant reçu Paxlovid par rapport aux patients ayant reçu un placebo.

Ces résultats sont également valables quel que soit le risque de maladie grave des patients, ou si la variante omicron ou une souche antérieure du virus était dominante, selon l’examen de la FDA.