La FDA approuve le médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi d’Eisai, Biogen

La Food and Drug Administration a approuvé jeudi le traitement de la maladie d’Alzheimer Leqembi, une décision cruciale qui devrait élargir l’accès au médicament coûteux pour les Américains âgés. Medicare a promis de commencer à couvrir Leqembi, sous certaines conditions, le jour même où la FDA approuve le traitement par anticorps. Leqembi est fabriqué par la société pharmaceutique japonaise Eisai et son partenaire de Cambridge, Massachusetts, Biogène . Leqembi est le premier traitement par anticorps contre la maladie d’Alzheimer à recevoir l’approbation complète de la FDA. C’est également le premier médicament de ce type qui devrait bénéficier d’une large couverture par Medicare. La couverture d’assurance-maladie est une étape cruciale pour aider les Américains âgés atteints de la maladie d’Alzheimer au stade précoce à payer le traitement. Avec un revenu médian d’environ 30 000 $, la plupart des personnes bénéficiant de Medicare ne peuvent pas se permettre le prix annuel de 26 500 $ de Leqembi fixé par Eisai sans couverture d’assurance. Leqembi n’est pas un remède. Le traitement a ralenti le déclin cognitif du début de la maladie d’Alzheimer de 27% sur 18 mois au cours de l’essai clinique d’Eisai. L’anticorps, administré deux fois par mois par perfusion intraveineuse, cible une protéine appelée amyloïde associée à la maladie d’Alzheimer. Le traitement comporte de sérieux risques de gonflement cérébral et de saignement. Trois patients qui ont participé à l’étude d’Eisai sont décédés. Les scientifiques de la FDA ont déclaré qu’il n’était pas clair si Leqembi avait joué un rôle dans ces décès. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence chez les personnes âgées et la sixième cause de décès aux États-Unis, selon la FDA. Le Dr David Knopman, neurologue spécialisé dans la maladie d’Alzheimer à la clinique Mayo du Minnesota, a déclaré que Leqembi avait clairement démontré un bénéfice pour les patients dans l’essai d’Eisai, bien qu’il ait averti que l’efficacité du traitement était modeste. Knopman a déclaré que les patients correctement diagnostiqués et informés devraient être en mesure de décider eux-mêmes s’ils veulent prendre Leqembi après avoir pesé les avantages et les risques du traitement ainsi que les défis logistiques potentiels liés à la recherche d’un endroit pour recevoir les perfusions bimensuelles.

Couverture médicale

Medicare prévoit d’imposer des conditions sur la façon dont il couvrira Leqembi. Les patients inscrits à Medicare qui reçoivent un diagnostic de maladie d’Alzheimer précoce devront trouver un fournisseur de soins de santé participant à un système de registre qui recueille des données réelles sur les avantages et les risques du médicament. Le système est controversé. L’Association Alzheimer, le groupe de pression qui défend les intérêts des personnes vivant avec la maladie, et certains membres du Congrès craignent que cette exigence ne crée des obstacles au traitement. On craint que le nombre de prestataires de soins de santé participant à ces registres soit limité et que les habitants des villes rurales et d’autres communautés mal desservies aient à parcourir de longues heures pour trouver un tel prestataire. Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont promis de mettre en place un portail national qui permettra aux prestataires de soins de santé de soumettre facilement les données requises sur les patients recevant Leqembi. L’agence a déclaré que le portail gratuit sera disponible lorsque la FDA aura approuvé le traitement.

La représentante Anna Eshoo de Californie, la démocrate de rang du sous-comité de la santé de la Chambre, et la représentante Nanette Barragan, D-Californie, ont fait part de leurs inquiétudes dans une lettre au CMS le mois dernier selon lesquelles les patients pourraient avoir du mal à trouver un médecin participant au système. La maladie d’Alzheimer est généralement diagnostiquée à l’aide d’un PET scan pour détecter la protéine amyloïde associée à la maladie ou, dans certains cas, avec une ponction lombaire. Actuellement, Medicare ne couvre qu’une seule TEP par vie pour la démence. Il n’est pas clair si le programme prévoit de modifier cette politique. On craint également qu’il n’y ait trop peu de médecins spécialistes et de lieux pour administrer les perfusions si Leqembi est largement adopté comme traitement et que la demande des patients pour l’anticorps est élevée. Certaines études ont estimé que les temps d’attente pour les traitements par anticorps comme Leqembi pourraient aller de mois à même des années au cours de la prochaine décennie en fonction de la demande. Tomas Philipson, qui a conseillé le commissaire de la FDA et l’administrateur du CMS lors de la deuxième administration Bush, a déclaré que le registre est un obstacle inutile et que Medicare devrait l’abandonner, mais il ne pense pas que l’exigence créera une barrière insurmontable pour les patients accédant à Leqembi. Si la demande de Leqembi est élevée, les médecins seront incités à participer au registre et les sociétés pharmaceutiques voudront aider, a déclaré Philipson, expert en économie des soins de santé à l’Université de Chicago. L’ampleur de la demande pour Leqembi est incertaine, a-t-il déclaré. Les familles inquiètes des effets secondaires graves peuvent choisir de ne pas suivre le traitement, tandis que d’autres décideront que les avantages l’emportent sur ces risques, a-t-il déclaré.

Coût élevé

Le prix de Leqembi et le profil bénéfice-risque du traitement sont également controversés. Les patients pourraient encore faire face à jusqu’à 6 600 $ par an débours pour Leqembi même avec une couverture Medicare, selon une étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine. Le traitement pourrait coûter à Medicare jusqu’à 5 milliards de dollars par an en fonction du nombre de personnes recevant les perfusions, selon l’étude. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., président de la commission sénatoriale de la santé, a qualifié le prix de Leqembi de « déraisonnable » et, dans une lettre le mois dernier, a demandé au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, de prendre des mesures pour réduire le coût. Sanders a déclaré que les frais remboursables des patients pour Leqembi représenteraient un sixième du revenu annuel total de nombreuses personnes âgées et a noté que le coût élevé du traitement pourrait augmenter les primes pour tous les bénéficiaires de Medicare. Eisai affirme que son prix catalogue annuel de 26 500 $ pour Leqembi est inférieur à l’estimation de la société de 37 600 $ pour la valeur totale du traitement pour chaque patient. L’Institute for Clinical and Economic Review, une organisation à but non lucratif qui analyse les coûts des soins de santé, a estimé en avril qu’il devrait coûter entre 8 900 et 21 500 dollars par an. Philipson a déclaré que retarder la couverture Medicare de Leqembi entraînerait une augmentation des dépenses de santé, car les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer légère, qui peut être gérée à domicile, évoluent vers une maladie plus grave nécessitant des soins coûteux en maison de retraite. Philipson et ses collègues de l’Université de Chicago ont estimé que retarder d’un an la couverture par Medicare des traitements par anticorps contre la maladie d’Alzheimer entraînerait une augmentation des dépenses de 6,8 milliards de dollars. D’ici 2040, les dépenses de santé augmenteraient de 248 milliards de dollars.

