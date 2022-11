La FDA approuve la viande de poulet cultivée en laboratoire d’Upside Food

Mercredi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé Upside Foods, une startup basée dans la région de San Francisco, à vendre son poulet cultivé en laboratoire. Le produit – qui est biologiquement indiscernable de la viande de poulet provenant d’un oiseau abattu – est fabriqué en cultivant des cellules animales dans des bioréacteurs, qui sont nourris avec un mélange de nutriments pour se développer en tissu adipeux et musculaire. Bien que la société ait encore besoin de l’approbation de l’USDA avant de pouvoir vendre aux consommateurs, il s’agit d’un grand pas en avant dans la course vers ce qui pourrait être une forme de viande supérieure sur le plan éthique et environnemental.

“Nous avons évalué les informations soumises par Upside Foods à l’agence et n’avons pas d’autres questions pour le moment sur la conclusion de l’entreprise en matière de sécurité”, a annoncé la FDA dans un communiqué mercredi. “L’entreprise utilisera la technologie de culture de cellules animales pour prélever des cellules vivantes sur des poulets et les développer dans un environnement contrôlé pour fabriquer des aliments à base de cellules animales cultivées.”

Dans un communiqué de presse, Upside Foods a déclaré qu’il travaillerait désormais avec l’USDA pour finaliser le processus d’approbation avant qu’il ne puisse enfin être vendu aux consommateurs. S’il obtient l’approbation de l’USDA, leur poulet sera probablement d’abord vendu en petites quantités à l’Atelier Crenn, un restaurant dirigé par le chef étoilé Dominique Crenn, qui a annoncé un partenariat avec Upside Foods à la fin de l’année dernière.

Selon Wired, le poulet cultivé d’Upside a été approuvé par le processus “généralement reconnu comme sûr” de la FDA, ou GRAS, dans lequel la FDA examine le processus de production et le produit final d’une entreprise alimentaire et lui donne une lettre “sans autre question” s’il est jugé sûr à consommer.

“Aujourd’hui, nous nous rapprochons de vos tables à manger alors qu’Upside Foods devient la première entreprise au monde à recevoir le feu vert de la FDA américaine – cela signifie que la FDA a évalué notre processus de production et accepte notre conclusion selon laquelle notre poulet cultivé est sûr à manger », a écrit Upside sur son site Web.

Fin 2020, Singapour est devenu le premier pays à approuver la vente de viande cultivée, un produit à base de poulet de la startup américaine Eat Just, qui a été vendu à perte en petites quantités dans un restaurant haut de gamme, un hôtel et via un service de livraison de nourriture dans la cité-État d’Asie du Sud-Est.

Le goût de la viande cultivée

Plus tôt cette année, j’ai eu l’occasion de goûter au poulet cultivé d’Upside et à quelques-uns de ses autres produits dans l’usine de production de la société à Emeryville, en Californie, à l’extérieur de San Francisco. Je suis végétalien depuis 15 ans, mais ça me rappelait la volaille de ma jeunesse — gibier et croustillant. L’installation de production d’Upside Foods peut produire environ 50 000 livres de viande cultivée par an, et la startup prévoit de s’étendre à terme pour produire 400 000 livres de viande par an.

La nouvelle viande porte de nombreux noms : cultivée en laboratoire, cultivée, à base de cellules et de culture cellulaire, pour n’en citer que quelques-uns. Pendant des années, le descripteur « cultivé en laboratoire » était exact, étant donné que les efforts n’étaient pas allés beaucoup plus loin que le laboratoire. Aujourd’hui, certaines des 100 startups du monde entier qui s’efforcent de l’obtenir dans votre assiette quittent le laboratoire et s’installent dans de petites installations de production alors qu’elles se préparent à l’approbation réglementaire. Mais leurs offres sont totalement distinctes de la vaste gamme de produits carnés à base de plantes déjà sur le marché, comme ceux de Beyond Meat et Impossible Foods, qui sont fabriqués avec des ingrédients végétaux comme le soja, le blé, les pois, les haricots, les amidons et l’huile.

La viande cultivée, en revanche, est de la vraie viande, mais fabriquée sans abattre ni blesser aucun animal. Les startups effectuent une biopsie d’un animal vivant, une procédure peu invasive, et créent des lignées cellulaires pour éviter le besoin de biopsies continues. Les cellules sont ensuite cultivées dans des bioréacteurs – de grands réservoirs en acier inoxydable – destinés à imiter l’intérieur d’un animal, ce qui signifie que les cellules sont maintenues à une certaine température et nourries d’un mélange de nutriments, comme des acides aminés, des sucres, du sel et des protéines, pour les aider à proliférer et à se transformer en tissu adipeux ou musculaire.

L’approbation de la FDA est l’aboutissement de sept années de R&D pour Upside Foods, anciennement connu sous le nom de Memphis Meats, qui a attiré plus de 600 millions de dollars d’investissements, notamment de Bill Gates, Richard Branson et du géant de la viande Cargill. Et l’approbation intervient près d’une décennie après que le champ de viande cultivée ait donné son coup d’envoi non officiel à Londres, lorsque le scientifique néerlandais Mark Post, un pionnier de l’industrie qui a cofondé la startup Mosa Meat, a lancé un hamburger cultivé de 325 000 $ en 2013.

Depuis lors, des entreprises de viande cultivée ont vu le jour dans le monde entier, concentrées aux États-Unis, en Europe, en Israël et à Singapour, armées de milliards de dollars en capital-risque.

Concevoir la viande du futur

Malgré l’approbation réglementaire américaine en attente et l’énorme trésor de guerre de la R&D, vous ne trouverez pas de sitôt de la viande sans abattage sur les étagères des épiceries ou dans les menus des fast-foods ; c’est encore très cher à produire. Depuis le burger de 325 000 $ en 2013, de nombreuses startups ont affirmé avoir été en mesure de le faire à une fraction de ce coût, avec des estimations allant de dizaines de milliers de dollars par livre à la fin des années 2010 à des milliers ou des centaines de dollars par livre au cours des dernières années.

La viande cultivée a longtemps été promue par ses promoteurs comme une technologie qui, si elle était produite à grande échelle à un prix abordable, pourrait réduire notre dépendance à l’égard de l’agriculture animale conventionnelle et sa multitude de coûts sociaux : dégradation de l’environnement, cruauté envers les animaux et menaces imminentes pour la santé publique telles que la résistance aux antibiotiques. et le risque zoonotique.

Mais comme le battage médiatique autour de la viande cultivée à partir de cellules s’est construit au cours de la dernière décennie, le scepticisme s’est également accru. Certains experts affirment que les startups ne seront jamais en mesure de produire ces produits en quantités suffisamment importantes et à un prix suffisamment bas pour remplacer la production de viande conventionnelle. C’est une question de contraintes économiques, de fabrication et biologiques.

Même certaines startups fabriquant de la viande cultivée sont sceptiques quant à la possibilité de fabriquer de la viande cultivée à 100% suffisamment efficacement pour concurrencer la viande abattue sur le prix, et optent pour la fabrication de produits de «viande hybride» – c’est-à-dire des produits principalement fabriqués à partir de plantes, avec suffisamment de graisse cultivée ou de tissu musculaire saupoudré pour lui donner un goût plus charnu que votre burger végétarien moyen.

L’annonce d’aujourd’hui rapproche les startups de viande cultivée d’un test de la viabilité de leur technologie – et de la prescience de leurs sceptiques.