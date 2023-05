La FDA approuve la première pilule pour traiter la maladie de Crohn modérée à sévère

Les chercheurs ont évalué son innocuité et son efficacité dans deux essais randomisés chez 857 patients atteints de la maladie. Les participants ont reçu soit 45 mg de Rinvoq soit un placebo par jour pendant 12 semaines.

Le médicament a déjà été approuvé pour plusieurs autres affections, notamment l’eczéma, la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la colite ulcéreuse, selon le site Web de la société pharmaceutique AbbVie.

La maladie de Crohn est une maladie intestinale inflammatoire chronique. Il provoque une inflammation dans n’importe quelle partie du tube digestif, affectant généralement l’intestin grêle et le début du gros intestin. Les symptômes courants comprennent la diarrhée, les crampes, les douleurs à l’estomac et la perte de poids.

VENDREDI 19 mai 2023 (HealthDay News) — Les patients atteints de la maladie de Crohn ont une nouvelle option de traitement, suite à l’approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis d’une pilule appelée Rinvoq (upadacitinib).

Plus de patients traités avec le médicament ont obtenu une rémission que ceux traités avec le placebo, a déclaré la FDA dans un communiqué de presse. En outre, un plus grand nombre de personnes traitées avec le médicament ont présenté une amélioration de l’inflammation intestinale, qui a été évaluée par une coloscopie.

La FDA a également évalué Rinvoq comme traitement d’entretien, évaluant 343 patients qui avaient répondu aux 12 semaines de traitement. Ce groupe a reçu 15 mg ou 30 mg une fois par jour ou un placebo pendant un an. Plus de ceux sous traitement d’entretien ont obtenu une rémission et réduit l’inflammation intestinale que ceux sous placebo.

Les effets secondaires du médicament étaient les infections des voies respiratoires supérieures, l’anémie, la fièvre, l’acné, le zona et les maux de tête.

Le médicament n’est pas recommandé pour une utilisation avec d’autres inhibiteurs de Janus kinase (JAK), des thérapies biologiques pour la maladie de Crohn ou avec des immunosuppresseurs puissants, notamment l’azathioprine et la cyclosporine.

Parmi les risques figurent les infections graves, la mort, le cancer, les événements cardiovasculaires indésirables majeurs et la thrombose (caillot sanguin).

Les patients doivent prendre 45 mg de Rinvoq une fois par jour pendant 12 semaines, puis commencer une dose d’entretien de 15 mg. Une dose d’entretien plus élevée de 30 mg peut être envisagée pour les patients atteints de la maladie de Crohn réfractaire, sévère ou étendue, selon la FDA.