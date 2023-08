La FDA approuve la première pilule contre la dépression post-partum aux États-Unis – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le médicament zuranolone pour le traitement de la dépression post-partum – ce qui en fait la première pilule orale approuvée par la FDA aux États-Unis spécifiquement pour la dépression post-partum, une maladie mentale grave qui peut se développer dans environ 1 sur 7 nouvelles mères après l’accouchement.

Vendredi, la FDA a annoncé que le traitement, qui sera vendu sous la marque Zurzuvae, a été approuvé en tant que pilule à prise unique quotidienne pendant 14 jours.

« La dépression post-partum est une maladie grave et potentiellement mortelle dans laquelle les femmes éprouvent de la tristesse, de la culpabilité, de l’inutilité et même, dans les cas graves, des pensées de se faire du mal ou de faire du mal à leur enfant. Et, comme la dépression post-partum peut perturber le lien mère-enfant, elle peut également avoir des conséquences sur le développement physique et émotionnel de l’enfant », a déclaré le Dr Tiffany R. Farchione, directrice de la division de psychiatrie du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA. . « Avoir accès à un médicament oral sera une option bénéfique pour beaucoup de ces femmes aux prises avec des sentiments extrêmes, et parfois mortels. »

La FDA a ajouté un avertissement encadré à l’étiquetage du médicament, notant qu’il peut avoir un impact sur la capacité d’une personne à conduire et à effectuer d’autres activités potentiellement dangereuses. Les patients peuvent également ne pas être en mesure d’évaluer leur degré de déficience. Pour réduire le risque de préjudice, l’agence indique que les patients ne doivent pas conduire ou utiliser de machinerie lourde pendant au moins 12 heures après avoir pris le médicament.

La FDA a déclaré que les effets secondaires les plus courants comprennent la somnolence, les étourdissements, la diarrhée, la fatigue, la rhinopharyngite (le rhume) et les infections des voies urinaires. L’agence a également déclaré que l’utilisation du médicament peut provoquer des pensées et des comportements suicidaires. Cela peut également nuire au fœtus. L’agence a déclaré que les femmes devraient utiliser une contraception efficace pendant la prise et pendant une semaine après la prise du médicament.

Les femmes atteintes de graves dépression postpartum peuvent avoir des idées suicidaires et les décès maternels par suicide environ 20% de tous les décès qui surviennent après l’accouchement.

On estime que chaque année aux États-Unis, plus de 400 000 bébés naissent de mères dépressives. Sans aucun traitement, la dépression post-partum peut durer des mois voire des années, selon l’Institut national de la santé mentale.

Devenir le deuxième médicament contre la dépression post-partum du pays

En février, les fabricants de médicaments Biogen et Sage Therapeutics, Inc. – les deux sociétés à l’origine de la zuranolone – ont annoncé que la FDA avait accepté leur demande d’approbation de la zuranolone et que leur demande était examen prioritaire accordé.

« Nous voyons le potentiel de la zuranolone, si elle est approuvée, comme une nouvelle option significative qui peut aider à répondre aux graves besoins non satisfaits auxquels sont confrontées les diverses populations aux prises avec » le trouble dépressif majeur et la dépression post-partum, Dr Priya Singhal, vice-président exécutif et chef de développement chez Biogen, a déclaré dans un communiqué de presse à l’époque.

Les options de traitement pour la dépression post-partum comprenaient des conseils ou une thérapie avec un professionnel de la santé mentale et des antidépresseurs, mais jusqu’à Zulresso et la zuranolone, aucun médicament antidépresseur n’avait été spécifiquement approuvé par la FDA pour traiter la dépression post-partum. Aussi, médicaments antidépresseurs ne procurent généralement pas un soulagement immédiat des symptômes et peuvent prendre plusieurs semaines avant d’être efficaces.

En 2019, Zulresso est devenu le premier médicament contre la dépression post-partum à recevoir l’approbation de la FDA.

Ce traitement est administré en une seule perfusion intraveineuse de 60 heures du médicament brexanolone et s’est avéré avoir des effets secondaires légers, tels que des maux de tête, des étourdissements ou une somnolence excessive, mais aussi une perte de conscience soudaine. Certaines femmes peuvent rencontrer des obstacles pour accéder à ce type de traitement, car il nécessite 60 heures de temps et doit être utilisé dans un établissement de soins de santé. Alors que, avec la zuranolone, c’est une pilule que vous pouvez prendre à la maison.

La brexanolone et la zuranolone sont des versions d’un substance naturelle dans le corps appelée allopregnanolone, un stéroïde neuroactif qui est un métabolite de l’hormone progestérone. Les niveaux d’allopregnanolone peuvent augmenter considérablement pendant la grossesse, puis chuter brusquement après l’accouchement, contribuant potentiellement à la dépression post-partum.

Ainsi, la restauration de l’allopregnanolone avec des médicaments structurellement similaires, comme la brexanolone ou la zuranolone, peut aider à soulager les personnes souffrant de dépression post-partum. Les deux médicaments fonctionnent de manière similaire; ils sont simplement administrés différemment.

« Après des années de recherche et de collaboration avec d’autres scientifiques à travers le pays, les femmes vivant avec une dépression post-partum et périnatale disposent d’une nouvelle option de traitement à domicile, facile à utiliser, qui a le potentiel d’atténuer leurs symptômes », a déclaré le Dr Kristina. Deligiannidis, professeur à l’Institut des sciences du comportement des Feinstein Institutes for Medical Research à New York, qui a été le chercheur principal des essais cliniques nationaux multi-sites qui ont conduit à l’approbation de la zuranolone, a déclaré dans un communiqué de presse.

La dépression post-partum « est souvent sous-diagnostiquée et sous-traitée. Avec la décision de la FDA aujourd’hui, nous pourrons peut-être inverser cette tendance et aider beaucoup plus de femmes dans le besoin », a déclaré Deligiannidis.

Une précédente étude clinique de Phase 3 de la zuranolone, publiée en 2021 dans la revue JAMA Psychiatrie, ont constaté que parmi 151 femmes souffrant de dépression post-partum sévère, les patientes prenant quotidiennement de la zuranolone à raison de 30 milligrammes pendant deux semaines présentaient une réduction plus importante de leurs symptômes dépressifs par rapport à celles prenant un placebo. Ces réductions des symptômes ont été observées en trois jours et ont duré 45 jours, selon l’étude, qui a été menée en 2017 et 2018 sur 27 sites.

Une étude de phase 3 plus récente, publiée la semaine dernière dans le Journal américain de psychiatrie, ont constaté qu’une dose de 50 milligrammes de zuranolone était bien tolérée et efficace. L’étude a révélé que parmi 196 femmes souffrant de dépression post-partum, les patientes prenant quotidiennement de la zuranolone à raison de 50 milligrammes pendant 14 jours ont démontré « des améliorations significatives des symptômes dépressifs » par rapport à celles prenant un placebo.

Le lendemain du jour où les femmes ont terminé le traitement de 14 jours, les chercheurs ont constaté que 57 % ont déclaré une amélioration de 50 % ou plus de leurs symptômes dépressifs, contre 38 % de ceux sous placebo. Alors que les chercheurs continuaient à suivre les femmes pendant 45 jours, 61,9 % des participantes ayant reçu de la zuranolone, contre 54,1 % de celles prenant un placebo, ont constaté une telle amélioration de leurs symptômes.

L’approbation de la zuranolone par la FDA marque « un pas en avant très important » pour le domaine de la santé mentale maternelle, a déclaré le Dr Samantha Meltzer-Brody, directrice du Center for Women’s Mood Disorders de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, dans un e-mail. . Elle était l’une des chercheuses des essais cliniques sur la zuranolone.

« Ce sera un outil important dans le traitement de la dépression post-partum. Des thérapies antidépressives à action rapide sont nécessaires et il s’agirait de la première formulation médicamenteuse orale d’un antidépresseur à action rapide. C’est un très gros problème pour faire avancer la barre afin d’améliorer les options de traitement pour les femmes souffrant de dépression post-partum », a déclaré Meltzer-Brody dans l’e-mail.

« Je crois que de nombreuses femmes seront très désireuses d’un antidépresseur à action rapide », a-t-elle déclaré, ajoutant que si une mère peut être soulagée de la dépression post-partum dans les trois jours, ce qui a été constaté pour certains participants aux essais cliniques de zuranolone, « c’est extrêmement important car la période post-partum est une période si vulnérable.

Certains experts en santé mentale s’inquiètent

L’approbation de ce médicament est une étape importante dans le traitement de la dépression post-partum, en particulier car il a une nouvelle cible biologique et agit rapidement, a déclaré Catherine Monk, professeure et chef de la division de la santé mentale des femmes en obstétrique et gynécologie au Columbia University Vagelos College des médecins et chirurgiens.

Pourtant, elle a ajouté qu’il y avait certaines inquiétudes chez certains experts en santé mentale maternelle en ce qui concerne la zuranolone – le médicament a été testé à l’origine principalement sur des femmes souffrant de dépression post-partum sévère, et non de dépression légère ou modérée, et les patientes devraient toujours considérer la psychothérapie comme une intervention contre la dépression. .

« On craint que ce médicament ne soit utilisé pour tout le monde. Alors que pour les personnes souffrant de dépression légère à modérée, la norme de référence en matière de soins consiste à commencer par la psychothérapie et d’autres changements de comportement et de mode de vie », a déclaré Monk, ajoutant que la pilule ne devrait pas être une première réponse pour les patients souffrant de dépression post-partum légère à modérée.

« Il doit être clair qu’à l’origine, il a été établi comme ayant une efficacité principalement avec les personnes souffrant de dépression sévère », a-t-elle déclaré. « En outre, il existe des disparités importantes en matière de santé dans les taux de dépression post-partum, des taux beaucoup plus élevés pour les personnes vivant dans la pauvreté et les populations minoritaires. »

Bien que de telles disparités soient un problème socio-politique, a déclaré Monk, « nous devons nous attaquer aux déterminants sociaux de la santé dans la voie causale de la dépression post-partum et ne pas laisser l’excitation d’un nouveau médicament éclipser ces problèmes ».

Judite Blanc, maître de conférences en psychiatrie et sciences du comportement à l’Université École de médecine Miller de l’Université de Miamiavaient des sentiments similaires.

La zuranolone « pourrait être particulièrement bénéfique pour les femmes qui rencontrent des obstacles pour accéder aux traitements à long terme, comme les femmes à faible revenu ou celles qui ont un accès limité aux soins de santé. Cependant, d’un point de vue scientifique, social et éthique, cet essai clinique n’est pas la panacée pour faire face à la crise de la santé maternelle aux États-Unis et dans le monde », a écrit Blanc dans un e-mail le mois dernier.

« Les médicaments ne devraient pas être la première ou la seule ligne de traitement pour les problèmes de santé mentale, en particulier chez les femmes, les enfants et les populations historiquement opprimées », a-t-elle déclaré.

Et comme l’effet de la zuranolone rapporté dans l’essai n’a été suivi que pendant 45 jours chez les femmes en post-partum qui n’allaitent pas, Blanc a ajouté que « nous avons besoin d’études supplémentaires pour évaluer l’impact à long terme de la zuranolone, y compris chez les mères allaitantes, ainsi que l’interaction patient-enfant.

Symptômes de la dépression post-partum peuvent inclure des crises de larmes, des difficultés à créer des liens avec votre bébé, une incapacité à dormir ou des sentiments de désespoir. Avec une dépression post-partum sévère, les femmes sont incapables de fonctionner avec les routines quotidiennes et ont souvent des pensées récurrentes de suicide, d’automutilation ou de faire du mal au bébé, qui sont des symptômes très graves qui nécessitent une évaluation et une attention immédiates.

« Quelqu’un avec une dépression très sévère, il y a souvent des idées suicidaires, et très inquiétant, un plan », a déclaré Monk. Mais elle a ajouté que, pour toute nouvelle mère, « si vous sentez que vous pourriez avoir besoin de soutien et d’aide, peu importe si vous souffrez de ce que nous appelons une dépression subclinique, veuillez tendre la main et vous devriez obtenir de l’aide – et cela peut être que vous n’avez pas besoin d’autant d’aide qu’une autre personne atteinte d’une dépression très grave, mais nous allons vous apporter le soutien et l’aide dont vous avez besoin, en particulier pour éviter que la situation ne s’aggrave.

The-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception