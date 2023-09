La FDA approuve de nouveaux vaccins contre le COVID alors que les cas augmentent

Lundi, la Food and Drug Administration américaine nouveau rappel COVID approuvé des clichés de Pfizer et Moderna ainsi que les cas ont augmenté aux Etats-Unis. Les boosters mis à jour visent une sous-variante omicron connue sous le nom de XBB.1.5.

Si les rappels sont autorisés mardi par les Centers for Disease Control and Prevention, qui recommandent qui doit se faire vacciner, ils pourraient être disponibles. dans les jours à venir. Le CDC accorde généralement des considérations particulières à des groupes spécifiques comme les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

La FDA affirme que les personnes âgées de 5 ans ou plus peuvent prendre le nouveau rappel, quel que soit leur statut vaccinal antérieur et si au moins 2 mois se sont écoulés depuis la dernière dose d’un vaccin COVID. Les personnes âgées de 6 mois à 4 ans qui ont déjà été vaccinées contre le COVID peuvent recevoir 1 ou 2 doses du nouveau vaccin mis à jour, selon le vaccin qu’elles ont reçu précédemment. S’ils n’ont pas été vaccinés auparavant, ils peuvent alors recevoir trois injections de Pfizer ou deux injections de Moderna.

Les nouveaux vaccins sont pleinement approuvés pour les personnes de 12 ans et plus et sont autorisés en cas d’urgence pour les enfants de 6 mois à 11 ans.

Tout comme avec les vaccins précédents, les gens doivent s’attendre à des courbatures, des maux de tête et une fatigue générale.

« La vaccination reste essentielle à la santé publique et à la protection continue contre les conséquences graves du COVID-19, notamment l’hospitalisation et la mort », a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, dans un communiqué. « Le public peut être assuré que ces vaccins mis à jour répondent aux normes scientifiques rigoureuses de l’agence en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication. »

Contrairement aux précédents pics de COVID, il ne devrait pas y avoir un « tsunami d’hospitalisations et de décès comme nous l’avons vu il y a un an ou plus », a déclaré le Dr Anthony Fauci, ancien principal conseiller en matière de pandémie à la Maison Blanche, dans un communiqué. interview avec ABC News la semaine dernière. Étant donné qu’un grand nombre de personnes ont été vaccinées ou ont déjà contracté la maladie, l’immunité généralisée signifie que « les chances qu’il s’agisse d’une ruée écrasante de cas et d’hospitalisations sont probablement faibles », a déclaré Fauci.

Pour ceux qui ont récemment contracté le COVID, le CDC suggère d’attendre trois mois à partir du moment où leurs symptômes ont commencé à recevoir un rappel.