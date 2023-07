La FDA approuve AstraZeneca, Sanofi RSV shot pour les nourrissons et les tout-petits

La Food and Drug Administration a approuvé lundi AstraZeneca et Sanofi ‘s shot qui protège les nourrissons et les tout-petits contre le virus respiratoire syncytial, qui est la principale cause d’hospitalisation chez les bébés aux États-Unis

Le nirsevimab est le premier vaccin approuvé par la FDA pour protéger tous les nourrissons contre le VRS, qu’ils soient en bonne santé ou qu’ils aient une condition médicale.

L’approbation du nirsevimab par la FDA intervient plusieurs mois avant la saison du VRS cet automne. Le groupe d’experts indépendants des Centers for Disease Control and Prevention se réunira en août pour faire des recommandations sur la manière dont l’injection devrait être administrée par les prestataires de soins de santé.

Un autre vaccin appelé palivizumab est déjà sur le marché, mais il est administré principalement aux nourrissons prématurés ou atteints de maladies pulmonaires et cardiaques congénitales qui les exposent à un risque élevé de maladie grave. Le nirsevimab, vendu sous le nom de marque Beyfortus, est administré en une seule injection. Il s’agit d’un avantage majeur par rapport au palivizumab, qui est administré mensuellement tout au long de la saison du VRS.

Le nirsevimab est administré avant ou pendant la première saison de VRS d’un nourrisson. Les tout-petits jusqu’à deux ans qui restent vulnérables peuvent également recevoir le vaccin lors de leur deuxième raison VRS.

Le VRS est une menace majeure pour la santé publique qui tue près de 100 nourrissons chaque année, selon une étude publiée dans la revue médicale JAMA Open Network l’année dernière. Le virus est la principale cause d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an, selon une autre étude publiée dans le Journal of Infectious Diseases.

Une augmentation des infections à VRS l’automne dernier a submergé les hôpitaux pour enfants à travers les États-Unis et a conduit à des appels à l’administration Biden pour qu’elle déclare une urgence de santé publique en réponse.

Le nirsevimab était jusqu’à 75 % efficace pour prévenir les infections des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons nécessitant des soins médicaux, et 78 % efficace pour prévenir l’hospitalisation, selon un examen de la FDA.

La FDA n’a identifié aucun problème de sécurité dans son examen du nirsevimab, bien que d’autres anticorps monoclonaux aient été associés à des réactions allergiques telles que des éruptions cutanées.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.