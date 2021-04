La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et le CDC ont appelé à une pause du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson après qu’il aurait causé au moins un décès et donné à d’autres une coagulation sanguine grave.

« Nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence, » a déclaré mardi la FDA, pointant vers six « extrêmement rare » cas de personnes souffrant d’un «Type grave de caillot sanguin» après avoir été vacciné. Plus de 6,8 millions d’Américains ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, avec encore plus à l’international.

Aujourd’hui FDA et @CDCgov a publié une déclaration concernant le Johnson & Johnson #COVID-19[FEMININE vaccin. Nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence. – FDA américaine (@US_FDA) 13 avril 2021

Révélant que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) «Convoquera mercredi une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) pour examiner plus en détail ces cas et évaluer leur importance potentielle», la FDA a ajouté dans sa déclaration que tant que l’enquête n’est pas terminée, il est « Recommander cette pause » du vaccin de Johnson & Johnson.

Ceci est important pour s'assurer que la communauté des fournisseurs de soins de santé est consciente du potentiel de ces événements indésirables et peut planifier en raison du traitement unique requis avec ce type de caillot sanguin.





Les six personnes touchées étaient toutes des femmes âgées de 18 à 48 ans qui ont développé la maladie entre six et 13 jours de vaccination, le déclaration dit.

La professeure Sabra Klein, codirectrice du Johns Hopkins Center for Women’s Health, Sex, and Gender Research, a répondu à la nouvelle en interrogatoire quand la FDA et le CDC « commencer à exiger le partitionnement et l’analyse des essais cliniques par sexe biologique » pour déterminer les effets du vaccin sur les femmes.

La semaine dernière, l’Agence européenne des médicaments a annoncé une enquête sur le vaccin de Johnson & Johnson et ses liens potentiels avec la coagulation sanguine.

Le vaccin AstraZeneca Covid-19 fait également l’objet d’une enquête sur les cas de caillots sanguins, et plusieurs pays ont déconseillé l’utilisation du vaccin chez les jeunes receveurs.





