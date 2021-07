La FDA annoncera un nouvel avertissement sur le vaccin J&J Covid lié à une maladie auto-immune rare, selon un rapport

La Food and Drug Administration devrait annoncer un nouvel avertissement pour le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson, affirmant que le coup a été lié à une maladie auto-immune grave, mais rare, le Washington Post a rapporté lundi, citant quatre sources anonymes.

Environ 100 rapports préliminaires de syndrome de Guillain-Barré ont été détectés après l’administration de 12,8 millions de doses du vaccin J&J, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention dans un communiqué à NBC News. Guillain-Barré est un trouble neurologique rare dans lequel le système immunitaire du corps attaque par erreur une partie du système nerveux.

On estime qu’il affecte environ une personne sur 100 000 chaque année, et la plupart des gens finissent par se remettre de la maladie, selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.

Les cas signalés après avoir reçu le vaccin J&J se sont produits en grande partie environ deux semaines après la vaccination et principalement chez les hommes, dont beaucoup sont âgés de 50 ans et plus, selon le CDC. Les données disponibles ne montrent pas de schéma similaire avec le vaccin de Pfizer ou de Moderna, a déclaré l’agence.

Les régulateurs américains devraient souligner que le vaccin J&J est sûr et que ses avantages l’emportent clairement sur les risques potentiels, a rapporté le Post, citant des personnes familières avec la situation.

La FDA et J&J n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

« Les rapports de GBS après réception du vaccin J&J/Janssen COVID-19 dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sont rares, mais indiquent probablement un petit risque possible de cet effet secondaire suite à ce vaccin », a déclaré le CDC dans un déclaration à NBC News.

Le nouvel avertissement attendu n’est que le dernier revers pour J&J, qui a souffert de problèmes de production de son vaccin ainsi que des inquiétudes du public concernant un trouble de la coagulation sanguine rare, potentiellement mortel, lié à ses injections.

Après son autorisation fin février, le vaccin a été présenté comme une bénédiction car il pouvait être conservé à la température du réfrigérateur pendant des mois et ne prend qu’une seule dose, contrairement à ceux de Pfizer et de Moderna, qui nécessitent des méthodes de transport plus compliquées et sont à deux doses.

Plus de 12 millions de tirs de J&J ont été administrés aux États-Unis, selon les données compilées par le CDC.

