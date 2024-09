La FDA américaine autorise le premier logiciel d’aide auditive en vente libre à être utilisé dans les AirPods Pro d’Apple

La Food and Drug Administration américaine a autorisé jeudi le premier logiciel d’aide auditive en vente libre destiné à être utilisé avec les versions compatibles des écouteurs Apple AirPods Pro.

Plus tôt cette semaine, Apple AAPL-Q a déclaré que ses AirPods Pro 2 pourraient désormais être « transformés » en une aide auditive personnalisée via une prochaine mise à jour logicielle qui amplifierait des sons spécifiques en temps réel, y compris des parties du discours ou des éléments de l’environnement d’un utilisateur.

De nouvelles fonctionnalités de santé auditive seront disponibles cet automne pour les utilisateurs d’AirPods Pro 2 dans plus de 100 pays et régions, a déclaré Apple.

Une fois installé et personnalisé en fonction des besoins auditifs de l’utilisateur, le logiciel permet aux versions des AirPods Pro de servir d’aide auditive en vente libre, destinée à amplifier les sons pour les personnes de 18 ans ou plus souffrant d’une déficience auditive perçue comme légère à modérée, a déclaré le régulateur de la santé.

« La perte auditive est un problème de santé publique majeur qui touche des millions d’Américains », a déclaré Michelle Tarver, directrice par intérim du Centre des dispositifs et de la santé radiologique de la FDA.

Plus de 30 millions d’adultes américains signalent un certain degré de perte auditive, qui peut être causée par le vieillissement, l’exposition à des bruits forts, certaines conditions médicales et d’autres facteurs.

L’autorisation d’un logiciel d’aide auditive en vente libre améliore la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité de l’assistance auditive, a ajouté Tarver.

En 2022, l’organisme de réglementation de la santé a approuvé la vente d’appareils auditifs en vente libre qui permettaient aux adultes souffrant d’une déficience auditive légère à modérée d’accéder aux appareils auditifs directement dans les magasins ou auprès de détaillants en ligne sans avoir besoin d’un examen médical, d’une ordonnance ou de consulter un audiologiste.

La fonction d’aide auditive d’Apple, autorisée jeudi, est une application médicale mobile uniquement logicielle et est configurée à l’aide d’un appareil iOS comme un iPhone et les niveaux d’audition de l’utilisateur sont accessibles à partir de l’iOS HealthKit pour personnaliser la fonctionnalité.