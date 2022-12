La FDA américaine approuve les vaccins bivalents COVID-19 pour les enfants dès l’âge de 6 mois

Le régulateur américain de la santé a autorisé les injections de COVID-19 de Moderna et Pfizer et de son partenaire BioNTech qui ciblent à la fois les sous-variantes originales du coronavirus et d’Omicron pour une utilisation chez les enfants dès l’âge de six mois.

L’autorisation modifiée jeudi de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis autorise l’utilisation du vaccin bivalent de Moderna comme rappel chez les enfants de six mois à cinq ans, deux mois après leur vaccination initiale.

Le vaccin mis à jour de Pfizer/BioNTech peut désormais être administré en troisième dose aux personnes âgées de six mois à quatre ans, qui n’ont pas terminé leur série de vaccination primaire ou qui n’ont pas encore reçu la troisième dose.

Les enfants qui ont terminé leur vaccination initiale en trois doses avec le vaccin original de Pfizer ne sont pas encore éligibles pour recevoir le rappel bivalent, a déclaré la FDA.

Il a ajouté que des données soutenant l’utilisation du vaccin bivalent de Pfizer/BioNTech comme rappel dans ce groupe d’âge sont attendues en janvier.

REGARDER | Boosters bivalents : Santé Canada approuve le nouveau vaccin bivalent COVID-19 de Pfizer Santé Canada a approuvé le nouveau vaccin bivalent COVID-19 de Pfizer qui contient de l’ARNm du virus SARS-CoV-2 original et des variantes Omicron BA.4 et BA.5. Les experts disent que peu importe que les Canadiens choisissent le vaccin bivalent de Moderna ou celui de Pfizer – ce qui compte, c’est quand les patients reçoivent leur prochain vaccin.

Les vaccins pour les plus jeunes enfants aux États-Unis n’ont été approuvés qu’en juin de cette année, ce qui en fait le dernier groupe à devenir éligible à la vaccination.

Dans Novembre, Santé Canada a approuvé le vaccin mis à jour de Moderna pour adultes qui comprend une combinaison de deux souches, également dit “bivalent” tir. La version bivalente de Pfizer a été approuvée par Santé Canada un mois plus tôt pour les personnes âgées de cinq ans et plus.

Les deux produits contiennent la formulation originale du vaccin et une protection contre les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5.

Les médecins spécialistes des maladies infectieuses et les responsables de la santé publique affirment qu’une dose de rappel offrirait une meilleure protection étant donné que l’immunité contre les vaccinations diminue avec le temps.

Au 6 novembre, environ 80% des personnes avaient terminé la série de vaccination primaire au Canadaselon les chiffres fédéraux.

L’absorption des doses de vaccin chez les jeunes enfants a été plus lente que chez les groupes plus âgés aux États-Unis et au Canada. Environ 2,4 % des enfants de moins de quatre ans au Canada ont terminé leur série de primovaccination, tout comme 41 % de ceux âgés de 5 à 11 ans.