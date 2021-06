La FDA ajoute un avertissement d’inflammation cardiaque rare aux vaccins Pfizer et Moderna

Des flacons avec des étiquettes de vaccin Pfizer-BioNTech et Moderna coronavirus (COVID-19) sont visibles sur cette photo d’illustration prise le 19 mars 2021.

Vendredi, la Food and Drug Administration des États-Unis ajout d’un avertissement aux fiches d’information des patients et des prestataires pour les vaccins Pfizer et Moderna Covid-19 pour indiquer un risque rare d’inflammation cardiaque.

Pour chaque vaccin, les fiches d’information ont été révisées pour inclure un avertissement concernant la myocardite et la péricardite après la deuxième dose et avec l’apparition des symptômes quelques jours après avoir reçu le vaccin.

La myocardite est l’inflammation du muscle cardiaque et la péricardite est l’inflammation des tissus entourant le cœur. Les responsables de la santé ont déclaré que les avantages de recevoir le vaccin l’emportent toujours sur tout risque.

« Le risque de myocardite et de péricardite semble être très faible compte tenu du nombre de doses de vaccin qui ont été administrées », a déclaré Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, dans un communiqué.