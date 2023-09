La FDA ajoute un avertissement concernant les blocages intestinaux à l’étiquette Ozempic

28 septembre 2023 – Suite à plus d’une douzaine de rapports faisant état d’occlusions intestinales chez des personnes utilisant le médicament contre le diabète Ozempic, la FDA a annoncé que la maladie potentiellement mortelle serait répertoriée sur l’étiquette du médicament.

Le terme médical désignant un blocage intestinal est «iléus», et 18 cas chez des personnes prenant Ozempic ont été signalés à la FDA.

La FDA a reçu plus de 8 500 rapports de problèmes gastro-intestinaux chez les personnes prenant des médicaments comme Ozempic et Wegovy, ce dernier étant approuvé pour la perte de poids. L’iléus est mentionné dans 33 cas, dont deux décès, de personnes prenant des médicaments contenant du sémaglutide, qui est l’ingrédient actif d’Ozempic, de Wegovy, et d’un autre médicament amaigrissant largement utilisé appelé Mounjaro.

Le sémaglutide agit en imitant une hormone appelée peptide-1 de type glucagon (GLP-1) qui cible les régions du cerveau qui régulent l’appétit et la prise alimentaire. Les étiquettes de Mounjaro, Ozempic et Wegovy mentionnent déjà qu’un retard dans la vidange de l’estomac peut survenir. Une perte de poids importante est associée à la prise de sémaglutide, souvent de l’ordre de 15 % du poids corporel.