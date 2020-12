Les États-Unis pourraient avoir plus de doses de vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech qu’ils ne le pensaient.

Alors que chaque flacon est censé contenir cinq doses du premier vaccin autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration, Politico a été le premier à signaler mercredi que les pharmaciens ont découvert que certains flacons pouvaient contenir des doses supplémentaires, ce qui pourrait augmenter l’approvisionnement du pays.

« La quantité de vaccin restant dans le flacon multidose après le retrait de 5 doses peut varier en fonction du type d’aiguilles et de seringues utilisées », a déclaré un porte-parole de Pfizer à USA TODAY dans un communiqué. « Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir de recommandation sur l’utilisation de la quantité restante de vaccin de chaque flacon. Les vaccins doivent consulter les politiques de leur institution pour l’utilisation de flacons multidoses. »

La FDA a autorisé les pharmaciens hospitaliers à utiliser les doses supplémentaires tandis que l’agence travaille avec les responsables de Pfizer pour «déterminer la meilleure voie à suivre».

« Pour le moment, compte tenu de l’urgence de santé publique, la FDA informe qu’il est acceptable d’utiliser chaque dose complète pouvant être obtenue (la sixième, voire peut-être même la septième) de chaque flacon », a déclaré la porte-parole de la FDA Monique Richards dans un communiqué.

Les pharmaciens doivent jeter toute quantité supplémentaire de vaccin si elle ne contient pas les 0,3 ml nécessaires pour une dose complète, a déclaré Pfizer. La quantité restante «ne doit jamais» être combinée avec le vaccin d’un autre flacon.

Le vaccin Pfizer-BioNTech, approuvé par la FDA le 11 décembre, a été développé en moins d’un an, une fraction du temps que cela prendrait habituellement alors que les chercheurs du monde entier cherchaient frénétiquement un antidote à un virus découvert en Chine en décembre 2019 .

L’opération Warp Speed, l’effort de 10 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour accélérer la production et la distribution d’un vaccin contre le coronavirus, expédiera 2,9 millions de doses cette semaine, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar. 2,9 millions de doses supplémentaires ont été retenues et devraient sortir à temps pour que les premières personnes vaccinées reçoivent leur deuxième dose 21 jours plus tard.

Un vaccin à deux doses produit par Moderna pourrait obtenir l’approbation de la FDA suite à un examen jeudi, ajoutant au stock du pays, qui devrait totaliser 40 millions de doses d’ici la fin de l’année. La majorité d’entre eux sont réservés aux travailleurs de la santé, aux résidents et au personnel des maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée, qui ont représenté près de 40% des décès dus au COVID-19.

Contribuant: Elizabeth Weise et Jorge Ortiz, USA TODAY